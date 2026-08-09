Martín Ricca causa furor en La Casa de los Famosos México para apoyar a Ernesto Laguardia

Martin Ricca apoya a Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México,

Martín Ricca sorprendió este domingo 9 de agosto al aparecer en la gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2026, donde estuvo presente para apoyar directamente a Ernesto Laguardia en el reality show.

Los artistas se conocen desde hace décadas y sin duda alguna, son una dupla que ha dado de qué hablar. Aunque parece ser que el argentino sabe poco del juego, ha llegado con toda la disposición para ayudar al reconocido actor.

Wey Martín Ricca, crush icono de la infancia 💖#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/YiPh0vC9ZN — 𝐂𝐋𝐀𝐔 𝐌𝐄𝐍𝐃𝐄𝐙 ❤️‍🔥 (@Clauumendez_) August 10, 2026

La aparición hizo que el público recordara con nostalgia una de las novelas infantiles más exitosas de la televisión mexicana, donde ambos formaron equipo durante años junto con Belinda, la reconocida estrella pop.

La amistad de Martin Ricca y Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia y Martín Ricca mantienen una relación excelente y de mucho respeto desde que trabajaron juntos en la exitosa telenovela infantil Amigos x siempre en el año 2000, donde el entonces menor de edad era protagonista al lado de Belinda.

La novela infantil transcurre principalmente en el prestigioso Instituto Vidal, un colegio que parece más una prisión, pues no se permiten los juegos, las risas ni los ruidos y tanto hombres como mujeres no pueden convivir ni siquiera en los recreos.

Martín Ricca yendo a apoyar a Ernesto Laguardia 🥹 que momentazo y que recuerdos de amigos x siempre #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/z9WveHNEWv — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 10, 2026

En la historia Ana, interpretada por Belinda, es una niña dulce que dejó de hablar por un trauma familiar, y a Pedro (interpretado por Martín Ricca), un niño alegre que usa la música para unir a un grupo de amigos y enfrentar las injusticias de la escuela.

Ernesto interpretó al protagonista masculino adulto Salvador Vidal, un hombre íntegro y parte central del melodrama.

Por el éxito de la novela, Laguardia y Ricca compartieron foros y giras musicales, donde Ernesto colaboró cercanamente en la producción de los proyectos. Además, se han vuelto a reunir en eventos musicales y conciertos nostálgicos de la época de los 2000, demostrando que conservan una amistad muy sólida

A lo largo de los años, ambos han demostrado admiración mutua e incluso se han reencontrado en los escenarios para cantar juntos. Por este motivo, sorprende solo hasta cierto punto que el cantante aceptara ir a apoyar a su colega.

Pausa...oigan......MARTIN RICA ES ARGENTINO !!!!!!!!!!!!??????

Dígame que no era el único bobo que no sabía.



Y porque tiene colmillos????

Estoy muy confundido...y un tanto enamorado de nuevo, pero sobre todo confundido #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/omsBgWNoSq — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) August 10, 2026

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