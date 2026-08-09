Kenia Os asegura que hay una campaña de desprestigio en su contra

Kenia Os vuelve a ser blanco de críticas, ahora después de que en redes sociales se hiciera viral su mensaje en el que asegura que está sufriendo una campaña de odio en su contra y menciona que sus fandom es el más grande de toda Latinoamérica.

Las declaraciones de la artista mexicana surgen después de que la cantante fuera señalada por el hackeo de las plataformas de streaming de Danna Paola, con quién recientemente protagonizó una fuerte polémica.

Hackean a Danna Paola en Spotify y le echan la culpa a Kenia Os y a sus fans ı Foto: IG: @danna y @keniaos

Y es que en redes sociales los fans de la la influencer señalaban hace semanas que ni Danna Paola ni Belinda le daban el lugar que Kenia Os merecía dentro de la industria musical y que incluso se estaban colgando de su fama para mantenerse relevantes a pesar de ser dos de las artistas más destacadas en el género pop con una carrera de décadas tanto en la música como en la actuación de las respalda.

TE RECOMENDAMOS: Amigos x siempre Martín Ricca causa furor en La Casa de los Famosos México para apoyar a Ernesto Laguardia

Kenia Os se pronuncia sobre una ‘campaña de desprestigio’

A través de su canal de difusión en Instagram, la artista publicó una serie de mensajes en donde dio a entender que muchas de las publicaciones sobre ella no eran orgánicas. “No voy a señalar a nadie públicamente: no me corresponde a mí hacerlo”, dijo.

“Me parece muy injusto, pero sigo con esperanza de qué todo esto sea un simple rumor”, dijo y pidió a sus fans que “no se enganchen” ya que “es exactamente lo que buscan lograr, porque saben que nuestra comunidad es de las más fuertes de Latinoamérica”.

Kenia Os rompe el silencio tras la polémica que involucró a Belinda y Danna. La cantante aseguró que en las últimas semanas ha notado un incremento de notas negativas en su contra y afirmó estar consciente de lo que considera una “campaña de desprestigio” para dañar su imagen y… pic.twitter.com/SSKumxStWa — Programa Hoy (@programa_hoy) August 8, 2026

Aseguró que “no es la primera vez que mi nombre aparece en medio de una polémica que yo no empecé” y dijo que aunque no iba a hacer una “guerra pública”, sí iba a defender a su trabajo, comunidad y equipo.

“Estoy consiente que esta es una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria primero como creadora de internet y ahora como artista, sin embargo no soy partidaria de promover el hate, nunca lo he sido y nunca lo seré”, precisó.

También hizo referencia a quienes critican que Kenia no haya hablado antes con sus fans sobre el tema: “Nunca seré tampoco responsable de las acciones de otras personas y las consecuencias que estas traigan”.

Finalmente, dedicó un mensaje breve a sus fans: “Se que ya hemos estado juntos en esta situación cientos de veces, y como siempre, nos mantendremos unidos una vez mas”, concluyó.

¿Quieres saber más?

Hackean a Danna Paola y le echan la culpa a Kenia Os y a sus fans tras extraña canción

Belinda aclara si hubo indirecta a Kenia Os

¿Cuándo, dónde y cómo comer churros GRATIS por la residencia de Harry Styles en México? Te contamos

MC denuncia a ‘Andy’ López Beltrán ante el INE por actos anticipados de campaña