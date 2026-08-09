¿Cuándo, dónde y cómo comer churros GRATIS por la residencia de Harry Styles en México? Te contamos

La fiebre por Harry Styles en la Ciudad de México no se detiene y, sorprendentemente, el artista y la tradicional churrería El Moro se unieron para anunciar una promoción especial que encantó a los fans.

La cadena anunció que dará churros gratis para celebrar las seis fechas del artista en el Estadio GNP Seguros. En La Razón de México te contamos en qué sucursal y qué días aplica esta increíble oportunidad.

¿Cuándo, dónde y cómo comer churros GRATIS por la residencia de Harry Styles en México? No te pierdas esta promoción

La promoción se llevará a cabo desde el domingo 9 hasta el lunes 10 de agosto de 2026 en la sucursal de El Moro Condesa. Los asistentes pueden acudir directamente y pedir sus churros en caja, cortesía de Together, Together.

Sólo debes llegar al establecimiento y solicitar el obsequio. Los churros estarán disponibles únicamente hasta agotar existencias, así que te recomendamos llegar con anticipación para ser una de las personas afortunadas que comerán este rico postre completamente gratis.

“Gracias a Together, Together los churros van por nuestra cuenta. Este domingo y lunes pasa por El Moro Condesa y disfruta churros cortesía de Together, Together. Pídelos en caja. Disponibles hasta agotar existencias”, escribió la Churrería El Moro en una historia de Instagram.

Anuncio de Churrería El Moro ı Foto: Captura de pantalla IG churreriaelmoro

El Moro Condesa se encuentra ubicada en Avenida Michoacán 27, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a un costado de Parque México. El horario de atención es de 9:00 am a 11:00 pm.

Durante la gira Together, Together, Harry Styles ha regalado café en Ámsterdam, flores en Londres y cintas de Bonfim en Brasil. Estos gestos son un pequeño agradecimiento del artista británico con sus fans.

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