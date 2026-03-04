Harry Styles se sincera sobre la muerte de Liam Payne: ‘Me costó reconocer que lo extraño’ | VIDEO

Harry Styles se encuentra en la promoción de su nuevo álbum titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, por lo que concedió una reciente entrevista en la que además de hablar de un proyecto musical, también abordó la muerte de Liam Payne, quien fue su compañero en One Direction.

Fue en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music que Harry Styles reflexionó sobre cómo ha atravesado la muerte de Liam Payne el pasado octubre del 2024, cuando cayó de un piso en un hotel de Argentina. En su momento, la noticia sorprendió a millones de fans alrededor del mundo.

Por su parte, el intérprete de ‘Watermelon Sugar’ reaccionó a la muerte de su amigo con una emotiva publicación. “Liam vivió con total libertad, con el corazón en la mano, tenía una energía contagiosa. Era cálido, complaciente y muy cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán los más preciados de mi vida. Siempre lo extrañaré, mi querido amigo”, recordó.

Harry Styles habla de la muerte de Liam Payne

Ahora, durante su reciente entrevista el famoso reflexionó sobre la partida de su anterior compañero de banda. “Creo que hubo un período tras su fallecimiento en el que me costó mucho reconocer lo extraño que es que la gente, de alguna manera, se apropie de tu dolor”, comenzó.

“Siento una profunda tristeza por la muerte de mi amigo. Y de repente, darme cuenta de que quizá otras personas esperan que lo expreses de cierta manera, o que si no lo haces significa que no estás sintiendo lo que sientes”, compartió el cantante sobre el tema.

Styles agregó que recibir la noticia fue una de las cosas más complicadas: “Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy duro perder a alguien que se parece tanto a ti en muchos sentidos (…) Era alguien con un corazón bondadoso que solo quería hacer cosas grandes”, expresó.

El cantante explicó que el momento marcó un antes y un después en su vida que lo llevó a cuestionarse cómo desea vivir: “Creo que la mejor manera de honrar a los amigos que ya no están es viviendo la vida al máximo”, afirmó antes de agregar que Liam era “súper especial”.

Liam Payne y Harry Styles se conocieron junto al resto de One Direction durante el programa The X Factor, donde fueron reunidos por los jueces del programa para crear la boyband, que resultó ser una de las más exitosas de la década del 2010.