Kate Cassidy comparte carta de despedida de Liam Payne, a un año de su muerte

Este jueves 16 de octubre se cumple un año del fallecimiento del cantante británico Liam Payne, exmiembro de One Direction, quien murió a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel ubicado en Palermo, en Buenos Aires.
El artista se encontraba en ese momento en Argentina para asistir a un show de Niall Horan, su amigo y excompañero de banda.
De acuerdo con la autopsia, la causa de su muerte fue un politraumatismo, y los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de sustancias ilegales en su cuerpo. La noticia generó un fuerte impacto entre sus fans y se convirtió en uno de los episodios más trágicos para el mundo del pop reciente.
Fans y familiares de Liam lo recordaron en redes sociales compartiendo alguna fotografía o un mensaje, tal como lo hizo la mamá de Harry Styles, Anne Twist, y Kate Cassidy, quien fuera en ese momento novia del cantante.
Desde la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy, su pareja, ha compartido con sus seguidores varias reflexiones sobre su proceso de duelo y las formas en que busca honrar la memoria del exintegrante de One Direction.
A un año del trágico suceso, la joven volvió a recordar al cantante británico mediante un video en TikTok que rápidamente se viralizó.
En el clip, que ya acumula más de 4.7 millones de reproducciones, Kate relató que, mientras preparaba su maleta para un viaje a Miami, encontró una carta escrita por Liam Payne antes de su fallecimiento, una nota que hasta ese momento no había leído.
“Las señales son tan reales... Encuentro mucha luz en ellas, no tristeza”, expresó conmovida y también contó que revisaba maletas antiguas cuando, de pronto, “rebuscando, encontré una carta”.
En el video, muestra el papel y lee en voz alta las palabras de Liam: “Odio cuando no podemos despedirnos, así que... ¡adiós! Te quiero, Katelyn, que tengas un excelente día. Con mucho cariño, ¡Yo! 444”.
Kate Cassidy explicó que el “444” era un código personal que ambos usaban como una conexión íntima. “Siento que sigue conmigo”, finalizó.
Kate también compartió a través de una historia en Instagram una fotografía en blanco y negro donde se le ve abrazando a Liam. La imagen conmovió a los fans del cantante de “Strip That Down”. Anne Twist, madre de Harry Styles, compartió un mensaje lleno de cariño a través de sus historias de Instagram para recordar a Liam a un año de su muerte. “Descansa en paz Liam Payne, estamos en shock y no tenemos palabras. Es una tragedia que hayas muerto tan joven, serás amado por siempre, siempre te vamos a extrañar y nunca te olvidaremos", se lee, entre otras cosas, en el mensaje.
