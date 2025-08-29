Este 29 de agosto cumpliría 32 años el cantante y exintegrante de One Direction Liam Payne, originario de Inglaterra. La boyband fue sin duda una agrupación que marcó la vida de millones de fans de todas las latitudes del mundo, por lo que, este día, en redes sociales se han compartido imágenes y clips para recordar al intérprete. Su hermana Nicola también publicó un emotivo mensaje en Instagram.

El intérprete de “Strip that down” falleció el 16 de octubre de 2024 en el Hotel Casa Sur, ubicado en Buenos Aires, Argentina, al caer desde el balcón del tercer piso de su habitación. Los fiscales porteños dijeron que el vocalista inglés tenía rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en su sistema cuando murió.

Liam Payne cumpliría 32 años; su hermana le dedica emotivo mensaje

Nicola, hermana de Liam Payne, compartió en Instagram un emotivo mensaje dedicado a su hermano: “Hoy hace un año, estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que el año que viene te traería”.

Continuó el mensaje recordando el último festejo de cumpleaños del cantante: “Esa noche, celebrando tu cumpleaños con bowling y McDonald’s, te celebramos a ti, a tu espectáculo, a tus sueños, y hablamos de todos los planes que tenías para el futuro. Terminamos la noche con un abrazo, diciéndote lo orgullosos que estábamos y lo mucho que te queríamos".

Además, expresó que le habría gustado pasar más tiempo con Liam antes de su trágica muerte. “Si hubiera sabido que esa sería la última vez que te vería, habría dicho mucho más. Ojalá pudiera entrar en una máquina del tiempo y revivir esa noche, abrazarte más fuerte, capturar tu sonrisa y tu voz, hacer más preguntas y escribirlo todo para que nunca lo olvidara", escribió.

También reveló que lo echa de menos a diario y expresó su amor por él: “Espero que estés feliz, en paz y que sepas lo profundamente que eres querido. Te extraño todos los días, y no creo que haya un día que no lo haga”.

“Así que hoy, en tu cumpleaños, quiero desearte el más feliz cumpleaños celestial. Estés donde estés, espero que estés celebrando y espero que también hayas marcado algunos golpes”, terminó el texto dedicado a su hermano Liam Payne.

¿Quién era Liam Payne?

Liam James Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, West Midlands, Inglaterra. Con sólo 14 años, en 2008, Liam audicionó por primera vez en The X Factor (Reino Unido), pero fue eliminado. En 2010, regresó al programa y fue asignado junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik para formar One Direction. El grupo alcanzó la fama mundial pese a quedar en tercer lugar en la competencia.

El grupo lanzó cinco álbumes de estudio entre 2011 y 2015, incluyendo Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four y Made in the A.M., todos con gran éxito. Sin embargo, tras la pausa indefinida de One Direction en 2016, Liam emprendió una carrera como solista.

De este modo, en 2017 Liam Payne lanzó su primer sencillo, “Strip That Down” (con Quavo), que alcanzó los primeros puestos en Reino Unido y Estados Unidos. “For You” (con Rita Ora), “Bedroom Floor” y “Polaroid” son otros éxitos del cantante británico.