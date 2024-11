¿Cuándo sale 'Do No Wrong'? La canción póstuma de Liam Payne con Sam Pounds

¿Cuándo sale 'Do no wrong'? La canción póstuma de Liam Payne

Se ha retrasado la canción póstuma de Liam Payne, 'Do No Wrong'. El tema es una colaboración con el artista Sam Pounds y estaba programada para estrenarse este viernes 1 de noviembre, pero ha habido un cambio en los planes.

Fue el 16 de octubre que Liam Payne murió de manera trágica, al caer de la ventana de un hotel en Argentina, donde se hospedaba desde hace varios días. Aún no se sabe con certeza si la caída del integrante de One Direction fue premeditada o accidental.

Sin embargo, su fallecimiento ha causado que el mundo de la música en inglés esté de luto por la pérdida del artista británico, quien siempre destacó por su personalidad optimista y talento musical, a pesar de no ser el más exitoso de One Direction.

Retrasan el lanzamiento de 'Do no wrong'

Fue a través de un breve comunicado que Sam Pounds publicó un mensaje en el que anunció que la canción con Liam Payne no se estrenaría este 1 de noviembre, sino en el futuro próximo, ya que al parecer, señalaban que los familiares no estaban muy conformes con el lanzamiento.

Fue hace poco que los fanáticos de Liam Payne y One Direction, señalaron que desaprobaban la canción, pues se le informó a una página para recordar al artista, que la familia de Liam no estaba apoyando el lanzamiento, debido a su luto.

Por este motivo, los fanáticos del cantante pedían que no se hiciera promoción o se escuchara esta canción al ser lanzada, pues señalaban que Sam Pounds estaría buscando beneficiarse de la tragedia con el lanzamiento del tema en este momento.

Sam Pounds retrasa el lanzamiento de 'Do no wrong', su colaboración con Liam Payne.

"Decido no lanzar 'Do no wrong' y dejar esas libertades a todos los miembros de la familia. Quiero que todas las ganancias se destinen a una organización benéfica de su elección (o como quieran). Aunque a todos nos encanta la canción, todavía no es el momento"; explicó Sam Pounds en una publicación en redes sociales.

Agregó, "todos todavía estamos de luto por el fallecimiento de Liam y quiero que la familia descanse en paz y en oración. Todos esperaremos", finalizó, dejando claro que su intención no es tomar ventaja de la atención mediática por la muerte del ex One Direction.

Hasta el momento, no hay una fecha para el lanzamiento de 'Do no wrong' de Liam Payne con Sam Pounds, pues el estreno de la canción será completa decisión de la familia del cantante, quienes actualmente se encuentran de luto por la muerte del artista.