Captan a Harry Styles y Zoë Kravitz juntos en Roma, ¿son novios? | VIDEO

En redes sociales, se ha viralizado un par de videos donde podemos ver a Harry Styles con Zoë Kravitz en Roma, un encuentro que sorprendió a los internautas y ha desatado especulaciones de un posible romance entre los artistas internacionales.

Fue hace un par de días que se publicaron los videos de un viaje que habrían hecho juntos Zoë Kravitz y Harry Styles a Italia, el cual se reveló cuando captaron a las dos celebridades caminando juntos en las calles de la capital.

En uno de los videos, es de día y él lleva un atuendo combinado de mezclilla, mientras que ella usa un vestido blanco y una gorra. El video dura unos pocos segundos, pero vemos el perfil del cantante y los tatuajes de la actriz.

Después, en otro video un poco más de lejos, vemos a los dos artistas de nuevo, quienes en ese momento se encuentran abrazados de manera más íntima, mientras llevan puesta otra ropa.

Si bien en ninguno de los dos videos vemos un beso entre Harry o Zoë, su actitud ha sido calificada de romántica por algunos usuarios en redes sociales que se encuentran sorprendidos y comienzan a especular que son pareja.

Fue en octubre de 2024 que Channing Tatum y Zoë Kravitz anunciaron la cancelación de su compromiso después de varios años juntos. Desde entonces, la actriz ha salido con un par de celebridades como Austin Butler y ahora con Harry Styles.

Por su parte, la última relación conocida del ex integrante de One Direction fue con Olivia Wilde, con quien terminó en noviembre de 2022. Desde entonces, ha mantenido su vida personal en privado, aunque se han llegado a filtrar supuestas relaciones.

El público reaccionó con sorpresa a la posible relación entre Kravitz y Styles con comentarios como los siguientes: