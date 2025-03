Zayn Malik debuta como solista en el Palacio de los Deportes

Después de una larga espera de más de 10 años, el cantante y compositor británico Zayn Malik se presentó en la primera de tres fechas sold out en el Palacio de los Deportes con su gira Stairway to the Sky, la cual abarca gran parte de su cuarto álbum Room Under The Stairs.

A pesar de ya tener varios discos, el exintegrante de One Direction pisa por primera vez tierras mexicanas como solista, ya que una de sus visitas fue en 2011 en el Auditorio Nacional con dicha banda, además del show de 2013 en el Foro Sol (ahora Estadio GNP) con dicha agrupación.

Estas presentaciones en el Palacio de los Deportes serán una de las más grandes en lo que va de su gira, pues estuvo ante 17 mil asistentes la velada de ayer.

Para comenzar el concierto, la cantante y compositora Sofía Monroy fue la encargada de abrir la primera fecha con temas como “Sed” y “Little brother”, entre otros. Después, entre gritos y aplausos, Zayn Malik apareció alrededor de las 21:00 horas, vistiendo un saco rojo y pantalón negro.

Bajo los acordes de “Night Changes”, los asistentes cantaron eufóricos al unísono, iniciando el recorrido musical en el que el artista sorprendió al abrir con un tema de la boyband One Direction.

La velada continuó con los temas “Dreamin”, “Lied To”, “Sweat” y “BoRdErSz”, entre otros, ante un escenario que con unas luces tenues dio un aura muy tranquila.

20 canciones interpretó el exintegrante de One Direction

Otra de las canciones memorables que incluyó fue “It’s You”, pues sus fans guardaron silencio al inicio del éxito, para disfrutar de uno de sus temas más icónicos del repertorio de Zayn Malik.

“Gracias, México, por esta noche tan hermosa, nunca olvidaré este momento“, comentó el intérprete.

Con un impresionante show de casi dos horas, Zayn Malik reafirmó el cariño del público mexicano, consolidando su posición como solista, tras diez años de su salida de One Direction.