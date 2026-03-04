El regreso de Harry Styles a los escenarios ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Tras tres años sin ofrecer un concierto completo, el popular cantante británico anunció que su espectáculo Una noche en Manchester será transmitido en Netflix; será su primer concierto en vivo disponible en una plataforma de streaming.

La noticia ha causado furor en redes sociales, especialmente en México, donde miles de fans esperan con ansias la fecha y hora exacta para disfrutar del evento desde la comodidad de sus hogares. Aquí te contamos todo sobre el estreno del show grabado en la Co-op Live Arena de Manchester.

Harry Styles: Una noche en Manchester, ¿cuándo y a qué hora se estrena en México?

El concierto especial de Harry Styles llegará a Netflix el próximo 8 de marzo de 2026. En México, estará disponible desde las 1:00 pm (hora del centro del país), siguiendo el horario de lanzamiento global anunciado por la plataforma.

Esto significa que los fans podrán comenzar a verlo el domingo, justo después de que se libere en Reino Unido y otros países.

Recuerda que para disfrutar la transmisión de este concierto en vivo debes contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming.

El estreno de Harry Styles: Una noche en Manchester coincide con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que marcará una nueva etapa en su carrera.

Harry Styles: Una noche en Manchester estrena este 8 de marzo 1 pm MX en Netflix. pic.twitter.com/Oo8RUT2LQP — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 4, 2026

¿De qué trata Harry Styles: Una noche en Manchester?

Una noche en Manchester no es sólo un concierto grabado, se trata de la primera interpretación completa en vivo del nuevo álbum de Harry Styles, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El show se grabará el viernes 6 de marzo en la Co-op Live Arena de Manchester.

El especial incluye canciones inéditas, coreografías renovadas y un despliegue visual que combina luces, pantallas y una producción cinematográfica a cargo de Fulwell Entertainment, compañía que ha trabajado en otros proyectos musicales de gran escala con artistas de talla internacional.

Harry Styles: Una noche en Manchester será un evento global que marcará el regreso del artista con un álbum renovado. Las fans esperan con ansias el regreso del intérprete británico a los escenarios, quien recorrerá el mundo este 2026 con su gira Together, Together Tour.

Tráiler de Harry Styles: Una noche en Manchester: