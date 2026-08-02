Harry Styles sufre tremenda caída durante concierto en CDMX y se recupera con estilo | VIDEO

Harry Styles sufre tremenda caída durante concierto en CDMX y se recupera con estilo

Harry Styles tuvo un pequeño percance durante su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros, que forma parte de su actual gira Together Together. Y es que tras una fuerte lluvia, el artista sufrió una caída en medio de su presentación, pero lo manejó a la perfección.

La inesperada caída de Harry Styles

Fue mientras el astro interpretaba el tema 'Are You Listening Yet?‘ que resbaló sobre el piso mojado en el escenario, ocasionado por la lluvia que había ocurrido poco antes de su presentación, algo que por instantes preocupó a su público mexicano.

Harry Styles posando en el piso después de caerse en el Estadio GNP 🇲🇽 pic.twitter.com/Rx9GnRKBCj — Indie 505 (@Indie5051) August 2, 2026

Harry Styles llevaba puesto un saco rojo, pantalón y camisa negros, zapatos blancos y una corbata de flores. Después de la caída, el famoso ni siquiera se despeinó, pues logró acomodarse rápidamente en el suelo, mirando hacia un costado.

Con micrófono aún en mano, el famoso siguió interpretando el tema mientras miraba a sus fans con una actitud relajada. El momento fue captado desde varias perspectivas por las seguidoras del ex integrante de One Direction.

Enseguida, en redes sociales reaccionaron al momento con mensajes como los siguientes:

"Se cayó como Fher de Maná, y posó como Michael Jackson en el disco Thriller. Si me lo preguntan… cine“.

“Ni porque barrieron antes”.

"Sabe caer hasta con estilo, cuando la mitad nos partiríamos un brazo y una pierna“.

“Se cae en guapo”.

“Y como si nada, sigue igual”.

Harry Styles se resbaló en su segundo concierto en CDMX pic.twitter.com/GSMGO6B3la — Indie 505 (@Indie5051) August 2, 2026

Después del incidente, Harry no bajó su emoción y exclamó “¡Viva México!" ante el estadio lleno. “Muchas gracias por estar aquí”, continuó en inglés. “¿Están todos bien? OK, es como sudar, si lo piensan. Sobrevivieron a la lluvia. Gracias por estar aquí. Significa mucho para nosotros”, agradeció.

La intensa lluvia al oriente de la capital mexicana generó imprevistos en la presentación de Harry Styles. Y es que por las condiciones del clima, se tuvo que retrasar la presentación por motivos de seguridad. Las autoridades capitalinas no reportaron incidentes mayores.

Las presentaciones del artista británico en México comenzaron el pasado 31 de julio. Se tratan de seis conciertos hasta el 10 de agosto, cuando se llevará a cabo la presentación musical final en territorio mexicano.

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