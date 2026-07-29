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Conciertos de Harry Styles en México: Setlist, cuánto dura y quién abre

El artista británico regresa a la capital azteca con seis conciertos; no te pierdas el ‘Together, Together Tour’

Harry Styles
Harry Styles Foto: IG harrystyles
Por:
Martha Díaz

Harry Styles vuelve a la Ciudad de México, tras cuatro años de ausencia en el país azteca, con seis noches de música y baile en el Estadio GNP Seguros.

La gira Together, Together tiene programadas múltiples fechas en pocas ciudades seleccionadas, lo que convierte a la CDMX en uno de los destinos privilegiados junto con São Paulo en América Latina. Descubre cuál será el posible setlist, cuánto dura el concierto y quién es la artista encargada de abrir los shows.

Conciertos de Harry Styles en México: Setlist, cuánto dura y quién abre

Los conciertos de Harry Styles se llevarán los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

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La apertura de puertas iniciará entre 16:30 y 17:00 horas. El inicio del show está programado para las 21:00 horas.

Se estima que cada concierto de Harry Styles tenga una duración aproximada de entre 2 y 2.5 horas. Te recomendamos llevar un impermeable (los paraguas no están permitidos) ante las posibles lluvias.

Mapa publicado por Ticketmaster para el concierto de Harry Styles en México
Mapa publicado por Ticketmaster para el concierto de Harry Styles en México ı Foto: Ticketmaster

Setlist de los conciertos de Harry Styles

El repertorio de Harry Styles incluye entre 19 y 22 canciones, con variaciones según la noche. El setlist está dividido en cinco segmentos, incluyendo un pequeño tributo a One Direction; las posibles canciones que podría interpretar el británico son:

  • “Are You Listening Yet?”
  • ”Golden”
  • ”Adore You”
  • ”Watermelon Sugar”
  • Music for a Sushi Restaurant”
  • ”Taste Back”
  • ”Coming Up Roses”
  • ”Fine Line”
  • ”Italian Girls”
  • ”American Girls”
  • ”Keep Driving”
  • ”Ready Steady Go!”
  • ”Dance No More”
  • ”Treat People With Kindness”
  • ”Pop”
  • ”Season 2 Weight Loss”
  • ”Carla’s (Satellite) Song”
  • ”Aperture”
  • Canción sorpresa
  • ”Sign of the Times”
  • ”As It Was”

¿Quién abre los conciertos de Harry Styles?

Jorja Smith, cantante británica de R&B y soul, es la encargada de abrir los conciertos de Harry Styles a partir del 4 de agosto.

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