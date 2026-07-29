Harry Styles vuelve a la Ciudad de México, tras cuatro años de ausencia en el país azteca, con seis noches de música y baile en el Estadio GNP Seguros.

La gira Together, Together tiene programadas múltiples fechas en pocas ciudades seleccionadas, lo que convierte a la CDMX en uno de los destinos privilegiados junto con São Paulo en América Latina. Descubre cuál será el posible setlist, cuánto dura el concierto y quién es la artista encargada de abrir los shows.

Conciertos de Harry Styles en México: Setlist, cuánto dura y quién abre

Los conciertos de Harry Styles se llevarán los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La apertura de puertas iniciará entre 16:30 y 17:00 horas. El inicio del show está programado para las 21:00 horas.

Se estima que cada concierto de Harry Styles tenga una duración aproximada de entre 2 y 2.5 horas. Te recomendamos llevar un impermeable (los paraguas no están permitidos) ante las posibles lluvias.

Mapa publicado por Ticketmaster para el concierto de Harry Styles en México ı Foto: Ticketmaster

Setlist de los conciertos de Harry Styles

El repertorio de Harry Styles incluye entre 19 y 22 canciones, con variaciones según la noche. El setlist está dividido en cinco segmentos, incluyendo un pequeño tributo a One Direction; las posibles canciones que podría interpretar el británico son:

“Are You Listening Yet?”

”Golden”

”Adore You”

”Watermelon Sugar”

Music for a Sushi Restaurant”

”Taste Back”

”Coming Up Roses”

”Fine Line”

”Italian Girls”

”American Girls”

”Keep Driving”

”Ready Steady Go!”

”Dance No More”

”Treat People With Kindness”

”Pop”

”Season 2 Weight Loss”

”Carla’s (Satellite) Song”

”Aperture”

Canción sorpresa

”Sign of the Times”

”As It Was”

¿Quién abre los conciertos de Harry Styles?

Jorja Smith, cantante británica de R&B y soul, es la encargada de abrir los conciertos de Harry Styles a partir del 4 de agosto.

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