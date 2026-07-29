Harry Styles vuelve a la Ciudad de México, tras cuatro años de ausencia en el país azteca, con seis noches de música y baile en el Estadio GNP Seguros.
La gira Together, Together tiene programadas múltiples fechas en pocas ciudades seleccionadas, lo que convierte a la CDMX en uno de los destinos privilegiados junto con São Paulo en América Latina. Descubre cuál será el posible setlist, cuánto dura el concierto y quién es la artista encargada de abrir los shows.
Conciertos de Harry Styles en México: Setlist, cuánto dura y quién abre
Los conciertos de Harry Styles se llevarán los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
Harry Styles disfruta de la CDMX antes de sus conciertos | VIDEOS
La apertura de puertas iniciará entre 16:30 y 17:00 horas. El inicio del show está programado para las 21:00 horas.
Se estima que cada concierto de Harry Styles tenga una duración aproximada de entre 2 y 2.5 horas. Te recomendamos llevar un impermeable (los paraguas no están permitidos) ante las posibles lluvias.
Setlist de los conciertos de Harry Styles
El repertorio de Harry Styles incluye entre 19 y 22 canciones, con variaciones según la noche. El setlist está dividido en cinco segmentos, incluyendo un pequeño tributo a One Direction; las posibles canciones que podría interpretar el británico son:
- “Are You Listening Yet?”
- ”Golden”
- ”Adore You”
- ”Watermelon Sugar”
- Music for a Sushi Restaurant”
- ”Taste Back”
- ”Coming Up Roses”
- ”Fine Line”
- ”Italian Girls”
- ”American Girls”
- ”Keep Driving”
- ”Ready Steady Go!”
- ”Dance No More”
- ”Treat People With Kindness”
- ”Pop”
- ”Season 2 Weight Loss”
- ”Carla’s (Satellite) Song”
- ”Aperture”
- Canción sorpresa
- ”Sign of the Times”
- ”As It Was”
¿Quién abre los conciertos de Harry Styles?
Jorja Smith, cantante británica de R&B y soul, es la encargada de abrir los conciertos de Harry Styles a partir del 4 de agosto.
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