Harry Styles en el videoclip de 'American Girls'

Harry Styles es uno de los mayores exponentes de la música británica en la actualidad, muestra de ello son sus innumerables éxitos y los millones de fans que tiene en todo el globo.

Uno de estos temas destacado es “American Girls”, que fue lanzada el 23 de enero de este año, como el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

El videoclip de la canción, que tiene más de 20 millones de reproducciones en YouTube, es uno de los más comentados, pues lanza algunos guiños a momentos que evocan a su época con One Direction. El tema fue escrito por el intérprete inglés junto a Kid Harpoon y Tyler Johnson, los productores de la canción.

¿De qué color son los calcetines de Harry Styles en el video oficial de American Girls?

En el videoclip de “American Girls”, Harry Styles combina varios atuendos casuales con pantalones cortos o largos y zapatos deportivos o de vestir, dejando a la vista sus calcetines blancos, que contrastan con el resto de su vestimenta.

Esta prenda se ha vuelto un elemento recurrente en la moda del cantante, pues a menudo los usa para añadir un toque clásico o retro a sus outfits.

Harry Styles en el videoclip de 'American Girls' luce calcetines blancos ı Foto: Captura de pantalla YT HarryStylesVEVO

Letra de American Girls traducida al español:

[Verso 1]

Como en casa

En el momento exacto

Un rostro que sabe

Cuál es su mejor luz

Porque el tiempo mostrará

Que deberías intentarlo

Con esas chicas americanas

Con las que acabas pasando la vida

[Estribillo]

“Te conozco desde siempre”, es lo único que escucho

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas

Lo he visto en escenarios por todo el mundo

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas

”Te conozco desde siempre", es lo único que escucho

Mis amigos están enamorados de las chicas americanas(Chicas americanas)

[Verso 2]

Sus ojos dulces

Tus tentaciones

No niegues

Sus frustraciones

Mejor pasa la vida

Con esas chicas americanas

Este es el video oficial de American Girls, canción de Harry Styles:

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