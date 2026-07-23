¿Quién es Abel Robles, concursante de Survivor México? Edad, a qué se dedica y ex esposa

Abel Robles vuelve a la pantalla para la séptima temporada de Survivor México. Se sumó al equipo de los Jaguares, en el que ha destacado pero aún no ha generado tanta polémica, pero se espera por su personalidad muestre su lado mas radical.

Cuando se trata de concursos, Abel destaca por su potencia física y su trayectoria, con respecto al amor , claramente es un chico coqueto pero su historial le juega en contra.

¿Quién es Abel Robles?

Abel Robles es un fisicoculturista de alto nivel, conocido por míltiples polémicas amorosas dentro del mundo de los reality’s, también es un coach e influencer del mundo fitness.

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Nació el 16 de Julio de 1995, en Hermosillo, Sonora, cuenta con 31 años de edad y es famoso por su contenido fitness y por sus apariciones en programas como Acapulco Shore.

¿Realmente a qué se dedica Abel Robles?

Abel Robles se dedica a ser un creador de contenido de ejercicio y salud, y también es coach en línea. Cuenta con aporximadamente 1.3 millones de seguidores en todas las plataformas.

Apariciones en reality shows

En la décima temporada de Acapulco Shore (2022), Abel fue catapultado a la fama, compartiendo cámara con Jawy Méndez y Karime Pindter.

En el 2004 participó en Tentados por la fortuna, y este año (2026) estuvo en La venganza de los ex VIP.

¿Por qué se habla de Abel Robles hoy?

No sobra decir que Abel ha mantenido un fisico impresionante a través de los años, esto lo posiciona en una categoria de coach de alta gama, aparte de haber demostrado sus habilidades tanto estratégicas como fisicas en los realitys.

¿Quién es la ex esposa de Abel Robles a la que engañó?

Survivor ha sido terreno previo de dos de las ex parejas de Abel, muchos estarán familiarizados con Eri Valera, ambos tuvieron un romance en Acashore, la brvedad de su relacion se debe a una infidelidad por parte de Abel, él mismo declaro que no fue así, y que solo envio mensajes a otra mujer, esto desató polémicas en el internet.

Su siguiente momento polémico, y mucho mayor al anterior, fue con su ex esposa, Frida Urbina.

Abel Robles y su ex esposa Frida Urbina ı Foto: Redes sociales

Ambos se conocieron ya siendo famosos en una fiesta, vivieron un noviazgo de ensueño, y rápidamente se casaron el el 2024, en las playas de San Carlos, Sonora; para mediados del 2025, Frida fue convocada de ultimo momento a Survivor, por esta razón no pudo ir a un viaje a Thailandia que tenía ya pagado con Abel, así que él fue con dos primas y amigas de Frida, durante el viaje hubieron grabaciones en las que lo captaron con otra mujer. El intentó negar lo sucedido, pero esto solo terminó con el divorcio en medio del escándalo.

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