¿Quién es Anahi Izali, participante de Survivor México? Edad, hijo, esposo y de dónde es

Anahi Izali se ha vuelto tendencia debido a sus apariciones frecuentes en shows populares como Acapulco Shore o La casa de los famosos, y ahora regresa a la sexta temporada de Survivor México.

La también modelo tiene una carrera repleta de polémicas, expulsiones de programas y acusaciones respecto a una supuesta hija que ella niega, ha construido una carrera muy popular en los últimos 5 años.

Su fama ha incrementado como única antes y es una de las concursantes más experimentadas para la nueva temporada de Survivor “La reliquia en llamas”, porque se caracteriza por tener una personalidad muy competitiva y muchos creen que tiene las posibilidades más altas de ganar.

¿Quién es Anahi Izali?

La participante del programa es Influencer, modelo y actriz. Nació en Acapulco, Guerrero, el 2 de Agosto de 1990. Con 35 años de edad y de signo Leo, con herencia afrocaribeña, Anahi ha llamado la atención de muchos por su belleza exótica.

Inició su carrera en la actuación con la telenovela Mi marido tiene familia en 2017 y con diversas apariciones en la serie Como dice el dicho, posteriormente compitió en el show deportivo de Televisa llamado Guerreros; en Telemundo, formó parte en Turquía, del desafío de Los 50; en el 2019, participó en la sexta temporada de Acapulco Shore, momento en el que su fama se catapultó; para el 2023, forma parte de La Isla; y, ahora, se presenta para la nueva temporada de Survivor, de TV Azteca.

Ella misma se ha descrito como una mujer explosiva y sumamente competitiva, lo cual la hace una oponente temible para los demás participantes. Se autodefine como una persona muy directa, característica que la ha metido en polémicas de todo tipo en la mayoría de los espectáculos en los que ha participado.

Estas son todas las polémicas de Anahi Izali

Anahi no es nueva en el mundo mediático de las polémicas. Una de las más recordadas es su expulsión de Acapulco Shore; luego, vino el conflicto con Celia Lora en La Casa de los Famosos, de donde también fue expulsada debido a comentarios intensos hacia la hija de Alex Lora. Después, tuvo un conflicto en su relación con Cristian de la Campa, por el cual los fans y el público la llamaron una “celosa posesiva”.

En La Isla su propio equipo comentó que es imposible convivir con ella de forma pacífica, y también terminó fuera.

¿Es verdad que Anahi Izali tiene una hija?

Otra polémica que rodea a la actriz y modelo es la del caso de una supuesta hija a la que habría abandonado. Se trata de una joven llamada Valeria Ramos, quien hizo una publicación en TikTok asegurando que la influencer es su madre y que la habría negado en una entrevista.

La supuesta hija de Anahi Izali ı Foto: Redes sociales

Por otra lado, Celia Lora, durante su participación en La casa de los famosos, acusó a Anahi de tener una hija no reconocida, sin embargo, la misma actriz afirma que esto es falso y que realmente se trata de una sobrina.

Todas estas polémicas la hacen un personaje sumamente mediático y efectivo para el enganche de los realitys. Por mas problemática que sea, se vuelve muy eficaz para los shows, aumentando vistas y consumidores movidos por el escándalo y chisme. Para algunas personas es inspiradora por su coraje, perseverancia, valentía y también por su fuerza y destreza física; para otros, es una mujer problemática e imprudente.

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