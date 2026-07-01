Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y así reaccionan las fans | VIDEO

Este lunes se disputó el partido entre Inglaterra y República del Congo, donde el equipo europeo obtuvo su pase a octavos de final en el Mundial 2026 tras un doblete de Harry Kane en una remontada épica para la jornada.
La selección inglesa se enfrentará ahora a México en el partido rumbo a cuartos de final el próximo domingo 5 de julio del 2026 en el Estadio de la Ciudad de México, un partido que genera gran expectativa ya que El Tri permanece invicto en el torneo y por primera vez en 40 años, pasó unas eliminatorias de la Copa del Mundo.
Harry Styles celebra gol de Harry Kane y así lo captaron
Dentro del Estadio Atlanta se vivió la emoción futbolera de quienes apoyaban al equipo inglés y las cámaras lograron captar la celebración de Harry Styles, el cantante británico que actualmente se encuentra en medio de su gira ‘Together Together’.
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El ex integrante de One Direction sorprendió al aparecer en el partido del Mundial 2026 que definiría si la selección inglesa avanzaría o no a octavos de final, acercándose más a la Copa del Mundo; al parecer, el artista tuvo la oportunidad de celebrar en el partido en vivo.
El momento duró pocos segundos, pero podemos notar como Harry Styles, quien lleva una playera blanca y shorts negros, corre y salta a los brazos de otro hombre mientras se muestra muy emocionado por la hazaña de Harry Kane.
Después de unos segundos saltando y visiblemente emocionado, el famoso regresa por donde vino, todavía sonriendo pero más tranquilo y satisfecho por el desempeño de su selección.
Fans mexicanas reaccionan a la celebración de Harry Styles
Enseguida, en redes sociales las fans mexicanas del intérprete de ‘Sign of the Times’ reaccionaron a la emoción de su ídolo, pero dejaron ver que no perdonan y que ellas quieren ver a la Selección Mexicana ganar sobre los ingleses.
- "AMO verlo tan feliz , voy estar muy triste cuando México deje fuer a Inglaterra“.
- "Ni modo Harry, antes de ser tu fan primero soy mexicana, el domingo van a probar el chile nacional".
- “Se te va a borrar la sonrisa, rey. te quiero mucho pero ahorita quiero más a mi selección y el poder de la amistad“.
- "Lo siento amor, se feliz mientras, pero México hará que Inglaterra no pase“.
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