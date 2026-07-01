Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y así reaccionan las fans | VIDEO

Harry Styles celebra pase de Inglaterra a octavos del Mundial 2026 y así reaccionan las fans

Este lunes se disputó el partido entre Inglaterra y República del Congo, donde el equipo europeo obtuvo su pase a octavos de final en el Mundial 2026 tras un doblete de Harry Kane en una remontada épica para la jornada.

La selección inglesa se enfrentará ahora a México en el partido rumbo a cuartos de final el próximo domingo 5 de julio del 2026 en el Estadio de la Ciudad de México, un partido que genera gran expectativa ya que El Tri permanece invicto en el torneo y por primera vez en 40 años, pasó unas eliminatorias de la Copa del Mundo.

⚽ ¡Habrá duelo de gigantes! Inglaterra remontó un partido dramático y venció 2-1 a República Democrática del Congo para avanzar a los octavos de final del Mundial.https://t.co/FaEXAoqIM9#Inglaterra #México #Futbol pic.twitter.com/eItcfwDsZK — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

Harry Styles celebra gol de Harry Kane y así lo captaron

Dentro del Estadio Atlanta se vivió la emoción futbolera de quienes apoyaban al equipo inglés y las cámaras lograron captar la celebración de Harry Styles, el cantante británico que actualmente se encuentra en medio de su gira ‘Together Together’.

El ex integrante de One Direction sorprendió al aparecer en el partido del Mundial 2026 que definiría si la selección inglesa avanzaría o no a octavos de final, acercándose más a la Copa del Mundo; al parecer, el artista tuvo la oportunidad de celebrar en el partido en vivo.

El momento duró pocos segundos, pero podemos notar como Harry Styles, quien lleva una playera blanca y shorts negros, corre y salta a los brazos de otro hombre mientras se muestra muy emocionado por la hazaña de Harry Kane.

Después de unos segundos saltando y visiblemente emocionado, el famoso regresa por donde vino, todavía sonriendo pero más tranquilo y satisfecho por el desempeño de su selección.

More of Harry celebrating England’s goal against DR Congo while watching on the big screens at Wembley Stadium before the show tonight - 1 July (via rubesgraceeee) pic.twitter.com/v6ppfpOpIV — HSD Together On Tour (@hsdtogethertour) July 1, 2026

Fans mexicanas reaccionan a la celebración de Harry Styles

Enseguida, en redes sociales las fans mexicanas del intérprete de ‘Sign of the Times’ reaccionaron a la emoción de su ídolo, pero dejaron ver que no perdonan y que ellas quieren ver a la Selección Mexicana ganar sobre los ingleses.

"AMO verlo tan feliz , voy estar muy triste cuando México deje fuer a Inglaterra“.

"Ni modo Harry, antes de ser tu fan primero soy mexicana, el domingo van a probar el chile nacional".

“Se te va a borrar la sonrisa, rey. te quiero mucho pero ahorita quiero más a mi selección y el poder de la amistad“.

"Lo siento amor, se feliz mientras, pero México hará que Inglaterra no pase“.

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