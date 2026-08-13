¿Quién es el papá de Alfredo Olivas y a qué se dedica?

Alfredo Olivas es una de las mayores figuras del regional mexicano actual. Lejos de los reflectores, el intérprete de “El Paciente” también acapara titulares, pero no debido a su talento, sino por su relación con diversos ataques armados.

El pasado martes se dio a conocer que su primo fue asesinado a tiros en un puesto de tacos en La Cima de Zapopan, Jalisco. Mientras que, en 2018, su padre fue herido de bala en un presunto intento de homicidio. A raíz de estos atentados, los fans se preguntan quién es el padre del cantante.

¿Quién es Alfredo Olivas?

Alfredo Olivas nació en 1989 en Ciudad Obregón, Sonora, es uno de los intérpretes más reconocidos del regional mexicano. Conocido como El Patroncito, se ha destacado por su estilo en corridos y baladas románticas.

Entre sus éxitos más escuchados están “El Paciente”, “Con La Novedad”, “El Precio de La Soledad” y “El Comando X”, entre otros.

A lo largo de su carrera ha lanzado discos como El Privilegio y El Día de los Muertos, convirtiéndose en una figura influyente en el género alrededor de los 30 años.

Alfredo Olivas dio un concierto hace unos meses, en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y se presentará el próximo 2 de octubre en el Palenque de las Fiestas Octubre, en Guadalajara.

¿Quién es el papá del cantante Alfredo Olivas y a qué se dedica?

El padre del cantante Alfredo Olivas es Alfredo Olivas Valenzuela, originario de Sonora. Se ha dedicado a actividades empresariales en el estado de Jalisco, aunque su nombre ha aparecido en medios principalmente por los ataques que ha sufrido.

El 14 de diciembre de 2018 fue herido de bala en Zapopan, Jalisco, durante una balacera que inicialmente se confundió con un atentado contra el propio cantante. Mientras se recuperaba en un hospital privado, un grupo armado intentó asesinarlo nuevamente el 24 de diciembre, apenas diez días después.

En ambos casos, sus escoltas repelieron la agresión, lo que dio como resultado enfrentamientos que dejaron varios muertos y heridos. Las autoridades señalaron que la familia del cantante Alfredo Olivas no colaboró plenamente en las investigaciones, lo que dificultó esclarecer los hechos.

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