¡Prófugos del Anexo regresa! Julión Álvarez y Alfredo Olivas anuncian nueva fecha, ¿Dónde y cuándo es?

Julión Álvarez y Alfredo Olivas traen de regreso Prófugos del Anexo, el concierto en conjunto que fue todo un éxito en 2025, pues reúne a dos de las grandes estrellas del género regional mexicano, quienes comparten una gran amistad y amor por las fiestas.

La gira se presentó en varias ciudades de la República Mexicana en las que lograban agotar las entradas rápidamente, aunque también generó mucha polémica por cancelaciones. Pese al éxito, los músicos decidieron tomar una pausa para seguir con sus conciertos en solitario.

Alfredo Olivas y Julión Álvarez hablan de los reembolsos de Prófugos del Anexo en CDMX: 'ténganos paciencia' ı Foto: larazondemexico

Anuncian nuevo concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Parece ser que Alfredo Olivas y Julión Álvarez ya están listos para retomar su gira juntos y por este motivo fue que el martes 14 de julio anunciaron su regreso y la primera fecha de nuevas presentaciones.

A través de sus redes sociales, los músicos compartieron un video en el que indicaban que se presentarán el próximo 26 de septiembre en Guadalajara.

”¡Al fin Guadalajara! Se nos alinearon los astros y tenemos fecha confirmada. La cita es en el Estadio Jalisco este 26 de septiembre”, escribieron junto a la publicación que muestra la camioneta que han utilizado como promocional de otras presentaciones en conjunto.

La popularidad de ambos artistas anticipa una alta demanda en los boletos, por lo que muchos seguidores ya se preparan para asegurar su lugar desde el inicio de la venta. De momento, no se han confirmado los precios oficiales para el concierto de regreso de Prófugos del Anexo.

Se estima que los boletos tengan un costo similar al de presentaciones anteriores del dúo, que irían de los 600 pesos en las áreas generales, hasta los 6 mil 500 pesos en las zonas Diamante VIP.

Estos son algunos de los precios anunciados:

Diamante: entre $5,000 y $6,500 pesos.

VIP: desde $5,500 hasta $6,000 pesos.

Oro: de $4,500 a $5,000 pesos.

Plata: entre $3,500 y $4,000 pesos.

Bronce: de $2,500 a $3,000 pesos.

Esmeralda y Palcos VIP: entre $1,500 y $2,000 pesos.

Zafiro: desde $850 hasta $1,000 pesos.

Preferente Oriente y Poniente: $800 pesos.

A-Norte: $700 pesos.

General y zonas generales: $600 pesos.

La venta de entradas se realizará a través de la plataforma oficial de Kingticketboleto y en los puntos autorizados.

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