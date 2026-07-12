Elton John regresa a la Ciudad de México tras 14 años de ausencia con dos conciertos históricos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Azteca. La emoción de los fans es enorme, ya que será su despedida oficial de la capital mexicana.

“Ciudad de México siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por América Latina durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy encantada de compartir por fin este momento tan especial con mis fans después de todos estos años...“, expresó el famoso intérprete en su sitio web.

La velada será un homenaje emotivo tanto al artista como a la ciudad que ha celebrado su música por décadas. No te pierdas esta experiencia irrepetible y descubre cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Elton John en México.

Precios de los boletos para el concierto de Elton John en México

Los precios de los boletos para los conciertos de Elton John en el Estadio Azteca son los siguientes (todos los costos están en pesos mexicanos):

Zona 600 Norte: $1, 207

Zona 600 Lateral: $1, 525

Zona 500 Norte: $2, 013

Zona 500 Lateral: $2, 379

Zona 400 Norte: $2, 745

Cancha general: $3, 233

Zona 400 Lateral: $3, 477

Zona 300 Preferente: $3, 538

Zona 300 Cabecera norte: $3, 965

Zona 300 Lateral: $4, 148

Zona 200 Platea: $4, 636

Terraza Inter MX: $5, 185

P Cap Diferentes: $5, 490

Terraza Inter MX Suite: $5, 612

Palco Club: $6, 710

Zona 100 Plus: $6, 893

Zona 100 Lateral Plus: $7, 320

Locker Club: $7, 747

Super Seats: $7, 747

Chairman’s Club: $7, 930

Corner Club: $8, 357

Tunnel Club: $8, 540

Preferente Lateral: $10, 370

Preferente: $10, 980

Silver Lateral: $11, 590

Silver: $12, 200

Gold Lateral: $14, 640

Platino Lateral: $15, 250

Gold: $17, 080

Platino: $17, 690

Diamante: $19, 520

Después de 14 años, Elton John regresa para despedirse como se merece.



2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte.



Regístrate en https://t.co/9dC7bk73pc para acceder a la preventa. pic.twitter.com/o5h5X9drTh — Superboletos (@SuperboletosMx) July 7, 2026

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Además, habrá un número limitado de paquetes VIP exclusivos que incluyen entradas reservadas con asientos, oportunidades VIP para fotos con el piano de Elton John, hospitality previa al espectáculo, productos personalizados y mucho más.

¿Cuáles son las fechas de preventa y venta de los boletos para el show de Elton John en México?

La venta de boletos para los conciertos de Elton John en México estará dividida en varias fases, tal como se indica en el sitio web del cantante británico:

Preventa de Banorte: lunes 13 de julio a las 12:00 horas (tiempo Ciudad de México) hasta el martes 14 de julio a las 23:59 horas (tiempo Ciudad de México).

Preventa de Rocket Club Artist: miércoles 15 de julio a las 12:00 horas (tiempo Ciudad de México) a 23:59 horas (tiempo Ciudad de México).

Venta General: jueves 16 de julio a las 12:00 horas (tiempo Ciudad de México).

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