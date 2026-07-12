Elton John regresa a la Ciudad de México tras 14 años de ausencia con dos conciertos históricos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Azteca. La emoción de los fans es enorme, ya que será su despedida oficial de la capital mexicana.
“Ciudad de México siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por América Latina durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy encantada de compartir por fin este momento tan especial con mis fans después de todos estos años...“, expresó el famoso intérprete en su sitio web.
La velada será un homenaje emotivo tanto al artista como a la ciudad que ha celebrado su música por décadas. No te pierdas esta experiencia irrepetible y descubre cuánto cuestan los boletos para los conciertos de Elton John en México.
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Precios de los boletos para el concierto de Elton John en México
Los precios de los boletos para los conciertos de Elton John en el Estadio Azteca son los siguientes (todos los costos están en pesos mexicanos):
- Zona 600 Norte: $1, 207
- Zona 600 Lateral: $1, 525
- Zona 500 Norte: $2, 013
- Zona 500 Lateral: $2, 379
- Zona 400 Norte: $2, 745
- Cancha general: $3, 233
- Zona 400 Lateral: $3, 477
- Zona 300 Preferente: $3, 538
- Zona 300 Cabecera norte: $3, 965
- Zona 300 Lateral: $4, 148
- Zona 200 Platea: $4, 636
- Terraza Inter MX: $5, 185
- P Cap Diferentes: $5, 490
- Terraza Inter MX Suite: $5, 612
- Palco Club: $6, 710
- Zona 100 Plus: $6, 893
- Zona 100 Lateral Plus: $7, 320
- Locker Club: $7, 747
- Super Seats: $7, 747
- Chairman’s Club: $7, 930
- Corner Club: $8, 357
- Tunnel Club: $8, 540
- Preferente Lateral: $10, 370
- Preferente: $10, 980
- Silver Lateral: $11, 590
- Silver: $12, 200
- Gold Lateral: $14, 640
- Platino Lateral: $15, 250
- Gold: $17, 080
- Platino: $17, 690
- Diamante: $19, 520
Puedes comprar tus boletos en Superboletos o ingresando directamente a: https://www.superboletos.com/landing-evento/0wKMexwzaSeG6omJh4uLRQ
Además, habrá un número limitado de paquetes VIP exclusivos que incluyen entradas reservadas con asientos, oportunidades VIP para fotos con el piano de Elton John, hospitality previa al espectáculo, productos personalizados y mucho más.
¿Cuáles son las fechas de preventa y venta de los boletos para el show de Elton John en México?
La venta de boletos para los conciertos de Elton John en México estará dividida en varias fases, tal como se indica en el sitio web del cantante británico:
- Preventa de Banorte: lunes 13 de julio a las 12:00 horas (tiempo Ciudad de México) hasta el martes 14 de julio a las 23:59 horas (tiempo Ciudad de México).
- Preventa de Rocket Club Artist: miércoles 15 de julio a las 12:00 horas (tiempo Ciudad de México) a 23:59 horas (tiempo Ciudad de México).
- Venta General: jueves 16 de julio a las 12:00 horas (tiempo Ciudad de México).
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