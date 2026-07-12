Caifanes rinde homenaje a la Selección Mexicana con ‘Aquí no es así’

Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, porta la playera de la Selección Mexicana durante el concierto en el Estadio GNP Seguros.

Todavía con la desilusión de la derrota a flor de piel, Caifanes rindió homenaje ayer a la Selección Mexicana por su papel en este Mundial. Sus integrantes iniciaron ayer su concierto en el Estadio GNP Seguros portando la playera verde y cantaron “Aquí no es así”, tema noventero que en México se convirtió en un himno de la justa deportiva.

La agrupación mexicana reúne a 65 mil asistentes en un ritual colectivo lleno de nostalgia y energía. ı Foto: Álvaro Paulín

Los 65 mil fans que se dieron cita, enseguida entendieron la referencia y cantaron el éxito a todo pulmón para desahogarse. “Y vienes desde allá donde no sale el sol ni hay dolor”, se escuchó al unísono, mientras se proyectaban imágenes de aquellos días en que los mexicanos fueron felices celebrando en el Ángel de la Independencia, que convirtieron en un estadio alterno.

Con el micrófono en alto, Saúl Hernández une su voz a la de 65 mil seguidores en un emotivo ritual musical. ı Foto: Álvaro Paulín

Caifanes también dejó claro que sabe apropiarse de los memes y por eso, antes de comenzar ese homenaje, apareció en letras rojas la frase: “¡Pongan Caifanes!”. Demostró además que no sólo su música se puede convertir en un himno de orgullo nacional, como ocurrió con “Aquí no es así”, sino que también sus canciones pueden ayudar a expresar el descontento social; eso ha pasado con “Antes de que nos olviden”, la cual dedicó a las madres y padres buscadores. Saúl Hernández, líder de la banda, dijo que “ellos hacen lo que el Estado no hace, mostrar la injusticia, la soledad y el dolor que vivimos en México”.

Saúl Hernández rinde tributo a las madres buscadoras al interpretar el emblemático tema "Antes de que nos olviden". ı Foto: Álvaro Paulín

Inmediatamente, los asistentes comenzaron a cantar las primeras estrofas de “Antes de que nos olviden” y Saúl Hernández les volteó el micrófono para que esas voces unidas se apropiaran de este tema que circula en reels que denuncian algún tipo de injusticia en el país. Fue uno de los momentos más emotivos y más de una persona entre el público lloró, pues era inevitable pensar en quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

El líder de Caifanes, Saúl Hernández, interpreta los clásicos de la banda que se han convertido en himnos nacionales. ı Foto: Álvaro Paulín

La agrupación no sólo llevó mensajes sobre las injusticias, los desaparecidos o los feminicidios, también resaltó la importancia de las mujeres al cantar “Viaje astral” y al proyectar fotos de quienes han formado parte relevante de la historia mundial, desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Elena Garro, Rosario Castellanos, Margo Glantz, Elena Poniatowska, Clarice Lispector, Valeria Luiselli y Cristina Rivera Garza, entre otras más.

Saúl Hernández cede la voz al público durante la interpretación de "Antes de que nos olviden", dedicada a los desaparecidos. ı Foto: Álvaro Paulín

El concierto fue un recorrido por los éxitos que han hecho de Caifanes una de las bandas más queridas en México. Sonaron desde “Los dioses ocultos”, que sus fans entonaron a todo pulmón, hasta “Cuéntame tu vida”, “Mátenme porque me muero”, “Viento”, “La célula que explota” y “La negra Tomasa”. Algunas interpretadas con nuevos arreglos y otras más les dieron la pausa para lucirse, ya sea en la batería, el bajo, la guitarra o el saxofón.

Ante un público entregado, la agrupación demostró que sus conciertos no sólo son un espectáculo, sino un ritual en el que se llora, se vive, se comparte y se ama.

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