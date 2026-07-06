Madres buscadoras se manifiestan en Reforma

Familias buscadoras marcharon de la Estela de Luz con rumbo a la Glorieta de las y los Desaparecidos para exigir acciones concretas por parte del gobierno para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas

LEJOS de las inmediaciones del Estadio Azteca, madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas llevaron este domingo su protesta al Paseo de la Reforma, donde concluyeron cinco jornadas consecutivas de movilizaciones con un llamado para mantener visible la crisis de las desapariciones durante el cierre de la fiesta futbolística en la Ciudad de México.

A primera hora, familiares y personas solidarias se reunieron en la Estela de Luz para iniciar una marcha rumbo a la Glorieta de las y los Desaparecidos. La movilización avanzó sobre Paseo de la Reforma, una avenida que permanecía reservada ante la posibilidad de los festejos por la participación de la Selección Mexicana. Durante varias horas, ese espacio cambió el ambiente de celebración por uno marcado por fichas de búsqueda, consignas y los nombres de miles de personas que continúan ausentes.

Mientras el contingente recorría Paseo de la Reforma, los participantes portaron retratos de sus familiares y desplegaron mensajes para exigir que las desapariciones no queden fuera de la opinión pública.

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El recorrido concluyó en la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde colocaron nuevas fichas sobre otras que el paso del tiempo ha desgastado, aunque permanecen como testimonio de la búsqueda.

Frente al memorial, las madres buscadoras organizaron una cascarita que describieron como un partido “contra el olvido”.

Con esa actividad pidieron “anotar goles por las madres buscadoras” y reiteraron que los recursos destinados a la organización del Mundial también pudieron contribuir a fortalecer las acciones para localizar a las personas desaparecidas.

Rubén Albarrán, cantante de Café Tacuba, se unió a la movilización y entonó junto con las familias una versión modificada de “Cielito lindo”, convertida desde hace tiempo en uno de los símbolos de sus manifestaciones. A lo largo del recorrido, integrantes de los colectivos entregaron rosas blancas a aficionados que decidieron sumarse al reclamo y escuchar los testimonios de quienes mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

Entre las principales exigencias destacó el rechazo a cualquier intento de criminalizar las protestas de las familias y las garantías para ejercer el derecho a movilizarse sin enfrentar actos de represión.

Con esta marcha concluyó una serie de cinco acciones realizadas en la Ciudad de México durante la celebración mundialista. En esta ocasión, los colectivos optaron por dejar el entorno del estadio y trasladar su mensaje al principal corredor de la capital.