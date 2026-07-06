CSP reconoce al Tri: “¡Ánimo! A veces se gana y otras se aprende”

Ante la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra, que le costó su eliminación del Mundial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los aficionados no dejar caer el ánimo y sostuvo que lo conseguido por el cuadro tricolor vive en el corazón de la población.

Al escucharse el silbatazo final, la mandataria se levantó de su asiento, se giró hacia la multitud decaída de la explanada municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México —hasta donde se trasladó para disfrutar del partido—, acomodó su playera y pidió a todos aplaudir.

El Dato: El gobierno del Edomex invitó a los mexiquenses a seguir el Mundial desde los 14 Destinos Futboleros ubicados en las plazas públicas de los distintos lugares destinados.

Entre el gentío que la perseguía para tomarse una foto al final del juego, la mandataria se detuvo para decir ante la prensa que reconocía al equipo por su desempeño sobre la cancha.

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“Mi reconocimiento a la Selección. ¡Viva México! Lo entregaron todo, jugó muy bien, muy bien”, dijo.

Minutos más tarde de abandonar el lugar, Sheinbaum Pardo publicó un mensaje en redes sociales para reiterar que ahora toca aprender y seguir adelante. “¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo”, señaló.

Además, comentó que el esfuerzo de la Selección quedará con la población, a la que también dedicó un reconocimiento por haber hecho que México se posicionara como un gran anfitrión.

A su paso para abandonar la explanada mexiquense, extendía los brazos hacia niños, mujeres y otros asistentes a los que daba palabras de consuelo ante la derrota futbolística. En esta ocasión, la mandataria acudió con la camiseta negra de la Selección, con el estampado número 1.

El desborde de emociones de la jefa del Ejecutivo fue más marcado en comparación con partidos anteriores, provocado por las jugadas con las que México se plantó ante Inglaterra e hicieron que se llevara las manos a la cabeza en más de una ocasión y saltara de su asiento para celebrar las dos anotaciones del tricolor.

La falta de Henry Kane sobre Brian Gutiérrez, que llevó al penal y eventual gol, la mantuvieron tensa sobre su asiento en un primer momento, firmeza que se rompió cuando el balón tocó el fondo de la portería y que la llevó a abrazar a sus acompañantes y luego voltear hacia los mexiquenses que la sorprendieron con la espuma que lanzaban en señal de festejo por ver que México estaba a punto de igualar los tres goles ingleses.

Al minuto 51, cuando Jarell Quansah fue expulsado y el cuadro inglés se quedó sólo con 10 jugadores, la Presidenta Sheinbaum quedó boquiabierta por casi un minuto, tiempo en el cual el gesto se convirtió en una sonrisa con los ojos abiertos en espera de que la Selección empatara a su oponente.

El segundo tiempo lo vivió con la misma emoción, pero también con las manos que apretaban sus rodillas y que, de vez en cuando, las llevaba hasta los tobillos, para luego volver a aplaudir e iniciar las porras que la multitud le seguía.

Las anotaciones del cuadro británico también tuvieron efecto en la mandataria, quien en las tres veces terminó por tapar su rostro con las palmas extendidas, luego de dejar caer su torso sobre el respaldo de la silla y gritar un: “¡Nooo!”.

El juego lo vivió junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.

La mandataria mexiquense también expresó un agradecimiento a la alineación mexicana por las emociones que despertó con cada jugada cerca del poste y travesaño inglés para superar a su oponente en el marcador.

“Gracias, @miseleccionmx, por hacer vibrar a todo México durante este Mundial! Cada partido estuvo lleno de emoción, demostrando su esfuerzo y corazón por representar a nuestra hermosa nación. Hoy lo dieron todo en la cancha y les reconocemos esa dedicación”, dijo.

Igualmente, llamó a que el ánimo se mantenga arriba, pues se manifestó confiada en que la Selección continuará con más alegrías hacia la afición. “¡Ánimo! Cabeza levantada que esta generación, con jóvenes talentosos, nos dará muchas alegrías en un futuro”, dijo.

Aunque los organizadores del evento intentaron reanimar a los asistentes, pocos fueron los que se quedaron a intentar disfrutar de la noche.

La mayoría salió de la explanada de Nezahualcóyotl rumbo a sus casas, pocos ya sin siquiera detenerse a comprar algo entre las decenas de comerciantes ambulantes que quedaron tendidos con los varios platillos que preparon para saciar el apetito de la gente.

RECONOCEN AL TRI. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dedicó un mensaje de reconocimiento a la Selección Mexicana al concluir su participación en el torneo, donde resaltó el desempeño del equipo y el apoyo constante de la afición.

A través de sus redes sociales, el diplomático estadounidense afirmó que el representativo nacional dejó una actuación destacada durante la competencia y subrayó el compromiso que mostró en cada encuentro. En su publicación expresó que el conjunto mexicano “jugó con determinación”, además de representar “a su país con orgullo”.

Johnson también hizo referencia al respaldo que recibió el equipo desde las tribunas y fuera de ellas. En el mensaje señaló que “su afición estuvo con ustedes en cada paso del camino”, al destacar el acompañamiento de los seguidores mexicanos a lo largo del certamen.

El representante del gobierno estadounidense cerró su publicación con un reconocimiento al impacto que dejó la actuación del combinado nacional entre los aficionados. “Gracias por los momentos inolvidables”, escribió.

La felicitación del embajador apareció después de la conclusión del torneo, en el que la Selección Mexicana captó la atención de millones de seguidores dentro y fuera del país.

Desde el inicio de la competencia, el equipo nacional recibió muestras de respaldo de aficionados que siguieron cada partido tanto en los estadios como a través de distintas plataformas.

Destacan participación

Por Redacción

Tras la eliminación de México en los dieciseisavos de final del Mundial de futbol, diversos actores políticos reconocieron la actuación de la Selección Nacional y agradecieron el esfuerzo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, agradeció al combinado nacional y a su director técnico por “haber alimentado en estos días del Mundial la esperanza y la grandeza del pueblo de México, especialmente entre nuestras juventudes”.

El morenista añadió que “cuando se lucha con valentía, se gana la dignidad de toda una nación”.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que la Selección “jugó con el alma” y sostuvo que los jugadores “demostraron la grandeza del pueblo de México”. También les agradeció por “hacernos sentir ese orgullo y por luchar con entrega hasta el último minuto”.

Por su parte, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, expresó que “todo el país les reconoce su entrega” y aseguró que el equipo dejó “el orgullo intacto” al defender la camiseta nacional. Asimismo, llamó a los jugadores a “levantar la cabeza” al considerar que “lucharon como los grandes”.