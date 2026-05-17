Caifanes ofrece una noche de nostalgia y resistencia

La legendaria banda de rock Caifanes regresó este sábado 16 de mayo al Palacio de los Deportes con un emotivo concierto en el que también reconoció el papel de la mujer en México. Con el ya probado escenario 360°, la agrupación logró poner a cantar a sus seguidores en una noche marcada por la nostalgia y los recuerdos.

Pasadas las nueve de la noche, la banda liderada por Saúl Hernández apareció en el escenario para abrir el concierto con “El negro cósmico”, ante un Domo de Cobre abarrotado de fans ansiosos por revivir los grandes éxitos del grupo.

La velada estuvo acompañada de temas icónicos de las décadas de los años 80 y 90, incluidos algunos de su etapa como Jaguares, además de “Y caíste”, lanzada en 2025.

Durante las más de dos horas de concierto de Caifanes destacaron canciones como “Miedo”, “Piedra”, “Fin”, “Antes de que nos olviden” y “Los dioses ocultos”, esta última coreada con fuerza por el público y recibida con una gran ovación.

El Palacio de los Deportes lució abarrotado durante el concierto de Caifanes, el 16 de mayo. ı Foto: OCESA/CÉSAR VICUÑA

Antes de interpretar la tercera canción, Saúl Hernández agradeció al público con un emotivo mensaje: “Nos dejan sin palabras, no podemos decir más. Que Dios los bendiga por siempre, muchas gracias”. También habló sobre la incertidumbre de la vida y alentó a los asistentes con una frase que resonó en el recinto: “Hay que hacer de nuestra vida algo chingón”.

Durante el show, el vocalista de Caifanes dedicó un espacio a las madres buscadoras, reconociendo su lucha con preguntas como “¿Dónde están?” y expresando apoyo a la búsqueda de sus familiares desaparecidos, así como a su exigencia de justicia.

“Mátenme porque me muero” y “Nubes” transformaron nuevamente el ambiente del recinto. Personas de todas las edades corearon las canciones de principio a fin, acompañando a la banda con aplausos y gritos de emoción.

Cuando comenzó “Viento”, gran parte del público se puso de pie para cantar con intensidad. Más tarde, “No dejes que...” provocó euforia total e hizo retumbar el lugar, especialmente cuando los asistentes interpretaron parte de la canción a capela ante la mirada expectante de los integrantes del grupo.

“Perdí mi ojo de venado” estuvo acompañada por las palmas del público al ritmo de la batería. Después llegó “Afuera”, tras la cual la banda abandonó el escenario por unos minutos para regresar más tarde e interpretar cinco canciones más.

Caifanes al terminar su show en el Palacio de los Deportes, el sábado 16 de mayo ı Foto: OCESA/CÉSAR VICUÑA

El cierre llegó con “Aquí no es así”, “Nos vamos juntos”, “Para que no digas que no pienso en ti” y las esperadas “La célula que explota” y “La Negra Tomasa”, que hicieron cantar y bailar a los asistentes, quienes despidieron a Caifanes con la satisfacción de haber revivido los temas que han marcado casi cuatro décadas de historia musical.