Cancelan concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: ¿Habrá reembolso?

La banda no se presentará en el Centro Ceremonial Otomí

El Centro Ceremonial Otomí no será testigo del esperado reencuentro de Caifanes con su público mexiquense. En un anuncio que ha sacudido a la comunidad del rock en México, la promotora Apodaca Group confirmó la cancelación definitiva del concierto que se llevaría a cabo el próximo 18 de abril de 2026.

El evento, que prometía ser una noche histórica bajo las estrellas del Estado de México, ha quedado silenciado por el complejo panorama de seguridad que atraviesa la región.

¿Por qué se canceló el concierto de Caifanes?

A pesar de que la productora aseguró haber cumplido con todos los requisitos técnicos y legales, el permiso para realizar el espectáculo fue revocado de manera inesperada.

La cancelación del evento fue por tres causas fundamentales; primero, la revocación de los permisos por parte de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), autoridad que el pasado 27 de marzo notificó la imposibilidad de sostener la autorización original.

La falta de seguridad en el recinto terminó por cancelar el evento ı Foto: Redes sociales

El motivo central de esta decisión radica en la falta de seguridad pública en la zona, determinando que no existen las condiciones para garantizar la integridad de los asistentes, músicos y staff técnico.

Finalmente, Apodaca Group subrayó que esta es una decisión externa y gubernamental de último momento, ajena a la logística de la empresa o a la banda, tomada para evitar riesgos en un área protegida de difícil acceso.

¿Cómo solicitar el reembolso?

Ante la decepción de los seguidores, la empresa organizadora ha confirmado que se protegerá la inversión de cada comprador mediante un reembolso total.

A diferencia de otros eventos, se devolverá el 100% del costo del boleto, incluyendo los cargos por servicio, como un gesto de empatía ante la situación.

Información importante sobre el concierto de Caifanes en Temoaya. pic.twitter.com/cb6YVE48HE — ETICKET (@eticket) April 8, 2026

Para solicitar tu dinero, hay que seguir una serie de pasos específicos.

Plataforma oficial: El trámite se realizará exclusivamente a través de Eticket .

Trámite en línea: Los beneficiarios deben ingresar a la sección de “Ayuda” en el sitio web oficial de la boletera.

Atención directa: También se ha habilitado el centro de atención a clientes de Eticket para resolver dudas específicas sobre las compras realizadas con tarjeta de crédito, débito o puntos de venta físicos.

Aunque el “Ritual” en el Centro Ceremonial Otomí ha quedado cancelado, la banda y la promotora agradecieron la comprensión del público, reiterando que la seguridad de la “raza” es siempre la prioridad número uno por encima de cualquier espectáculo.