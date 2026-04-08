¿De qué murió Michael Patrick, actor de Game of Thrones?

El mundo del entretenimiento despide con respeto a Michael Patrick, actor de series como Game of Thrones y Blue Lights, quien falleció a los 35 años tras una valiente batalla.

Patrick se convirtió en un símbolo de inclusión y resiliencia, demostrando que el talento trasciende las limitaciones físicas al mantenerse activo en los escenarios a pesar de su diagnóstico.

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de un emotivo mensaje en Instagram.

El intérprete padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica ı Foto: Redes sociales

El actor falleció en paz la noche del lunes 6 de abril de 2026 en el Hospicio de Irlanda del Norte, rodeado de su familia.

Sheehan lo describió como un “gigante pelirrojo” lleno de vitalidad, cuya risa contagiosa y profesionalismo dejaron una huella imborrable en sus colegas de la Mountview Academy y compañeros de reparto.

¿De qué falleció Michael Patrick?

Michael recibió el diagnóstico de ELA el 1 de febrero de 2023. Lejos de retirarse, utilizó su carrera para visibilizar la enfermedad.

En 2024, hizo historia al ser el primer actor con discapacidad en protagonizar Ricardo III en Irlanda, interpretación que le valió el Judges’ Award en los Stage Awards en enero de 2025.

Su familia destacó que actuar fue su mejor herramienta para mantener una actitud positiva frente a la adversidad.

¿Qué es la ELA y qué provoca?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal:

La enfermedad funciona atacando directamente las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios, lo que provoca una debilidad muscular progresiva que termina por afectar la movilidad, el habla, la deglución y la respiración.

Una característica es que, en la mayoría de los casos, la ELA no afecta las facultades mentales ni los sentidos, por lo que el paciente se mantiene plenamente consciente mientras experimenta la pérdida gradual de sus funciones motoras.

Actualmente, esta condición no tiene cura y los tratamientos se enfocan en mejorar la calidad de vida.

El legado de Michael Patrick refuerza los esfuerzos por encontrar una solución y brindar apoyo a quienes conviven con esta enfermedad.