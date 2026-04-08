Muere Michael Patrick, actor de Game of Thrones

El mundo del espectáculo se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Michael Patrick, actor recordado por su participación en la serie Game of Thrones como Wildling Rioter. Con apenas 35 años, Patrick perdió la batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada a principios de 2023.

Su partida apaga la voz de un hombre que se convirtió en símbolo de resiliencia, utilizando la actuación como refugio y motor de inspiración hasta sus últimos días.

La noticia fue confirmada este miércoles por su esposa, Naomi Sheehan, quien relató que el actor falleció en paz la noche del lunes en el Hospicio de Irlanda del Norte, rodeado de sus seres queridos.

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Mick vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo

Expresó su esposa, destacando la filosofía de vida del actor basada en el amor y la sencillez.

La trayectoria de Michael Patrick

Formado en la Mountview Academy of Theatre Arts en Londres y con estudios previos en la Universidad de Cambridge, Patrick destacó por su enorme versatilidad en distintos ámbitos.

Además de su paso por Poniente, participó en producciones como Blue Lights, Soft Border Patrol y My Left Nut.

En 2024, hizo historia al ser el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III de Shakespeare en Irlanda. Esta actuación, realizada mientras luchaba contra la ELA, le valió el Judges’ Award en los Stage Awards en enero de 2025.

Michael Patrick será recordado por su capacidad para transformar el dolor en arte puro. Su legado perdura no solo en sus personajes, sino en su lucha por la inclusión y su inquebrantable fuerza de voluntad. Descanse en paz.