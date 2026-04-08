¿Michael J. Fox murió? Esto se sabe del estado de salud del actor

Este miércoles 8 de marzo, se dio a conocer la supuesta muerte del reconocido actor Michael J. Fox quién ha contado con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento y que ha logrado dejar huella en la cultura pop.

¿Michael J. Fox murió?

Decenas de seguidores de Michael J. Fox han expresado su consternación ante la noticia de la supuesta muerte del famoso actor de Volver al futuro. Ahora, te aclaramos la verdad detrás del rumor de redes sociales.

Did @CNN accidentally post an obituary for Michael J Fox (now deleted, just goes to their homepage) or are their headline writers really, really bad? pic.twitter.com/Z87qWbzYkw — Derek Hunter (@derekahunter) April 8, 2026

Lo que ocurrió fue que recientemente, el medio internacional CNN publicó un artículo titulado Recordando la vida de Michael J. Fox”, el cual alarmó a sus seguidores, quienes lo consideraron como un encabezado póstumo.

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Si bien el artículo fue dado de baja frente a las especulaciones, el rumor ya estaba en Internet y no hizo más que propagarse, por lo que el representante del actor emitió un breve comunicado sobre el estado de salud del famoso.

“Michael está muy bien. De hecho, estuvo ayer en el PaleyFest. Subió al escenario y concedió entrevistas”, aseguró su representante para TMZ, dejando ver que sigue con su agenda normal.

Por su parte, CNN ofreció una disculpa por el error de publicación: “El reportaje se publicó con error. Ya lo hemos retirado de nuestras plataformas y pedimos disculpas a Michael J. Fox y a su familia”, se lee en el escrito.

Fox fue diagnosticado con parkinson a los 29 años, mientras que sencontraba en la cúspide de su carrera; desde entonces, ha donado millones de dólares para la investigación de una cura pata la enfermedad. Fue en 2020 que se retiró de la actuación por el avance de su enfermedad.

No obstante, ha realizado breves apariciones en diversos programas de TV y documentales. Actualmente, tiene 64 años y sigue asistiendo a eventos donde convive con fans y colegas.

Michael J. Fox saltó a la fama gracias a su icónico personaje de Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro. Trabajó en muchas otras series y películas como Teen Wolf, El secreto de mi éxito, Pecados de Guerra, Doc Hollywood y Muertos de Miedo, además de prestar su voz para películas como Stuart Little y Atlantis: El Imperio Perdido.