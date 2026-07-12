Pedro Sola es denunciado por comentario sobre envenenar perros, ¿podría ir a la cárcel?

El conductor de televisión Pedro Sola enfrenta una denuncia presentada por la organización Va por sus Derechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El recurso, según se dio a conocer en redes sociales, se ingresó el 9 de julio y acusa al presentador de promover el maltrato animal tras sus declaraciones en el programa Ventaneando.
Pedro Sola es denunciado ante la Fiscalía CDMX por comentario sobre envenenar perros
La organización Va por sus Derechos difundió a través de su cuenta de X que se denunció a Pedro Sola ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
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“El despacho Va por sus derechos presentamos denuncia por hechos constitutivos de probables delitos, en contra de los conductores que emitieron comentarios en un medio de comunicación masivo. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”, escribió el despacho jurídico.
Esta denuncia tiene origen en los comentarios de Pedro Sola en el programa Ventaneando. Durante la emisión del 6 de julio, el conductor expresó su rechazo a los espacios pet friendly y dijo que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” a los perros que se encontraba en restaurantes y centros comerciales.
También comentó que dispararía contra personas que pasean a sus mascotas en carriolas, lo que generó una ola de críticas en redes sociales y el repudio de famosas como Lalo España, Cynthia Klitbo y Aracely Arámbula. Ante la polémica, el conductor ofreció disculpas públicas y reconoció que actuó con falta de empatía hacia los animales de compañía.
¿Pedro Sola podría ir a la cárcel?
La denuncia, dijo Va Por Sus Derechos, busca que la Fiscalía determine si los comentarios de Pedro Sola constituyen un delito en materia de maltrato animal.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX ya condenó las expresiones del conductor al señalar que pueden normalizar la violencia contra los animales. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial de que se haya iniciado una investigación formal ni se han presentado cargos en su contra.
Aunque en México el maltrato animal puede derivar en sanciones administrativas y, en casos graves, en penas de prisión, todo depende de que la autoridad judicial encuentre elementos suficientes para imputar un delito.
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