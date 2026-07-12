La actriz Wai Ching Ho falleció a los 82 años, se dio a conocer recientemente. Su partida generó conmoción entre los seguidores del universo Marvel, ya que Ho se convirtió en una figura emblemática gracias a su interpretación de Madame Gao en las series Daredevil, Iron Fist y The Defenders.

Este personaje de la intérprete, una líder criminal intimidante, se volvió una de las villanas más memorables de las producciones de Netflix.

La noticia de su muerte provocó múltiples mensajes de despedida en redes sociales, donde colegas y fanáticos destacaron su talento y su legado artístico. Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor Peter Shinkoda, quien dio vida a Kagenobu Yoshioka en Daredevil.

Muere Wai Ching Ho, actriz que interpretó a Madame Gao en Daredevil

Wai Ching Ho, actriz recordada por dar vida a Madame Gao en Daredevil, falleció a los 82 años. Colegas y fans no tardaron en rendir homenaje a la famosa intérprete.

Peter Shinkoda, quien trabajó con ella en la serie, escribió a través de su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de despedida.

“Nunca te olvidaré. Aprendí cada minuto de ti cuando estábamos juntos dentro y fuera del set. Conozco la sabiduría: colgaría de cada una de tus palabras. Nos volveremos a encontrar, amiga mía. Eras hermosa", expresó.

Mahira Kakkar, quien actuó con Wai Ching Ho en la producción de 2018 de Enrique VI de la National Asian American Theatre Company, también le rindió homenaje.

“Tuve la enorme buena fortuna de trabajar con Wai Ching Ho y de compartir un vestuario con ella. Era increíble: cálida, divertida, cariñosa, alegre, positiva y una actriz realmente maravillosa. ¿A la edad de 82? ¿83? interpretó un papel principal, básicamente una versión femenina de Lear, y fue fascinante", señaló la actriz.

“Mi querida Wai, mereces todas las ovaciones de pie: qué humana tan extraordinaria y qué artista tan excepcional. Qué ejemplo de cómo vivir.”

¿Quién era Wai Ching Ho?

Wai Ching Ho nació el 16 de noviembre de 1943, en Hong Kong, y desarrolló una carrera marcada por la versatilidad. Se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó en teatro, cine y televisión.

La actriz debutó en pantalla en Cadillac Man, protagonizada por Robin Williams, en 1990.

Su papel como Madame Gao le otorgó reconocimiento internacional entre los más jóvenes, pero también participó en proyectos como Hustlers (2019), donde compartió créditos con Jennifer Lopez y Constance Wu.

Además, Wai Ching Ho prestó su voz en la película animada Turning Red (2022) de Pixar, interpretando a la abuela de la protagonista, llamada Grandma Wu. Su extensa carrera en la pantalla incluyó apariciones en Premium Rush, Lucky Grandma, Only Murders in the Building y Awkwafina Is Nora from Queens.

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