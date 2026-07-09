La cantante galesa Bonnie Tyler, reconocida mundialmente por su éxito “Total Eclipse of the Heart”, falleció el 8 de julio en Portugal a los 75 años.

La partida de la intérprete ocurrió apenas un mes después de la muerte de su esposo, Robert Sullivan, con quien compartió más de cinco décadas de vida y una historia de amor que se convirtió en ejemplo de complicidad y fortaleza en momentos difíciles.

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¿Quién era el esposo de Bonnie Tyler que murió un mes antes que ella?

Robert Sullivan, esposo de Bonnie Tyler, nació en Reino Unido y destacó en su juventud como judoca profesional, llegando incluso a competir en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Tras su paso por el deporte, se dedicó al sector inmobiliario, donde construyó una sólida carrera como promotor.

Su vida, sin embargo, estuvo marcada por el vínculo con Bonnie Tyler, a quien conoció en una discoteca a principios de los años setenta, cuando él trabajaba como gerente del lugar y ella comenzaba a cantar en clubes nocturnos.

El flechazo entre Bonnie Tyler y Robert Sullivan fue inmediato y cuatro años después, el 4 de julio de 1973, se casaron. Desde entonces compartieron 52 años de matrimonio, enfrentando juntos triunfos y pérdidas.

Aunque no pudieron cumplir el sueño de ser padres debido a un aborto espontáneo que marcó profundamente a la cantante de “Total Eclipse of the Heart” y a su pareja, ambos encontraron en sus sobrinos y ahijados una familia a la cual brindar amor y cuidados.

Robert Sullivan falleció en junio de este año, víctima de complicaciones de salud que no fueron detalladas públicamente, situación que dejó a Bonnie Tyler devastada. Apenas unas semanas después, la intérprete también murió, cerrando así su historia de amor.

Robert Sullivan y la cantante Bonnie Tyler ı Foto: IG bonnietylerofficial

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