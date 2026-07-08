¿Quién es Paloma Llanes, la esposa de Edén Muñoz que tuvo una relación con Raúl Jiménez? FOTOS

El Mundial 2026 no solamente ha dado de qué hablar en el ámbito deportivo, pues durante este torneo se han reavivado algunas polémicas y relaciones amorosas de los futbolistas.

Raúl Jiménez fue uno de los seleccionados mexicanos que destacó durante los partidos que disputaron, pues desde la fase de grupos hasta los octavos de final, el delantero del Wolverhampton F. C anotó tres goles.

El delantero mexicano llamó la atención durante el Mundial por su destreza, su entrega en el campo, el mensaje que envió antes del encuentro con Inglaterra, y por la diadema que utiliza en el cráneo.

Además de su desempeño dentro de la cancha, recientemente Raúl Jiménez ha sido nombrado por haber tenido una relación amorosa con la ahora esposa del cantante Eden Muñóz, Paloma Llanes.

¿Quién es Paloma Llanes?

Pese a que Raúl Jiménez y Paloma Llanes tuvieron una relación sentimental desde el 2013, el noviazgo de estos terminó en 2015, cuando el futbolista fue fichado por el Atlético de Madrid; y ahora el futbolista está caso con Daniela Basso.

Raúl Jiménes y Paloma Llanes ı Foto: Redes Sociales

Por su parte, Paloma Llanes está casado con Edén Muñoz dese el 2018, y a pesar de que el cantante mantiene su vida personal alejada del ojo público, se sabe que ambos tienen dos hijos; Emilio y Matías.

Paloma Llanes comenzó su vida dentro del modelaje desde los 14 años de edad, y se comenzó a formar en Casa Di Sogno, por lo que en 2011 fue coronada como Miss Sinaloa.

Como representante de México, en 2015 Paloma Llanes ganó el reconocimiento de La Mujer más Bella en el certámen de belleza Miss Mesoamérica Internacional.

Paloma Llanes @palomallanes1 representante de México en el certamen Miss Mesoamerica 2015. 👑👑👑 pic.twitter.com/SIz2Tfv5PC — Víctor Rodríguez (@Victordguezo) August 31, 2015

Fuera del mundo de los certámenes de belleza, la originaria de Los Mochis, Sinaloa, cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, y actualmente es dueña de la tienda de ropa Iánes, que se encuentra ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

Edén Muñoz y Paloma Llanes se conocieron de una manera muy casual, pues el cantante contó en el podcast Radio Show que se encontraba en una tienda de autoservicio que era de uno de sus primos a la que acudió su ahora esposa.

Debido a que el cantante se flechó desde el primer contacto con Paloma, este la buscó en redes sociales después de la primera vez que la vio para poder salir con ella, y tras algunas salidas, ahora ambos continúan con su historia de amor.

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