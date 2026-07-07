Un escudo inteligente que protege a Raúl Jiménez

TRAS SUFRIR una fractura de cráneo en 2020 por un choque aéreo con el defensor brasileño David Luiz, el delantero mexicano Raúl Jiménez juega este Mundial con una diadema protectora elástica. Este accesorio médico cubre su cicatriz y la placa de titanio insertada en su cirugía, actuando como un compresor que previene aperturas de la herida ante cualquier impacto.

Fabricada con tecnología aeroespacial, la banda se mantiene flexible al movimiento, pero se endurece al instante de un golpe.

El uso de esta tecnología viene de tiempo atrás; históricos como el guardameta checo Petr Čech abrieron camino al utilizar cascos rígidos por fracturas similares.

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Estas protecciones dictan hoy la norma para salvaguardar la vida de los deportistas.

Un escudo inteligente que protege a Raúl Jiménez ı Foto: Gráficos Armando Armenta

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