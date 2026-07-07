Leyenda: CR7 cierra su ciclo mundialista

Mikel Merino sepultó con su gol en la compensación las aspiraciones de Cristiano Ronaldo y Portugal, y mandó a España a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. El mediocampista definió en el área para el 1-0 tras un pase filtrado de Ferran Torres en el duelo efectuado en Dallas, Texas, donde El Comandante jugó su último partido con los lusitanos después de 23 años.

Fue también el fin para CR7 en el magno evento futbolístico tras seis participaciones, en las cuales su mejor participación fue en su debut hace 20 años, en Alemania, donde la Seleção das Quinas acabó cuarta tras llegar a las semifinales. Las lágrimas se apoderaron del delantero de 41 años inmediatamente después de que el árbitro inglés Anthony Taylor pitó el final del encuentro.

El Dato: El atacante del Al-Nassr dice adiós al torneo como el primer futbolista que hace gol en seis ediciones. En 2026 consiguió tres tantos.

Cristiano Ronaldo buscaba llevar a Portugal a los cuartos de final del Mundial por segunda edición consecutiva, algo inédito en su historia, luego de que hace cuatro años los lusitanos cayeron a manos de Marruecos en el partido por el boleto a las semifinales.

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Pero tal y como sucedió en Sudáfrica 2010, España fue el verdugo de Portugal y del Bicho otra vez en la ronda de octavos de final. Hace 16 años el marcador también fue de 1-0 y el autor del gol fue David Villa.

“Hay que seguir, fue mi último Mundial pero para lo demás tendré tiempo de pensar, ver con mi familia y no decidir las cosas en caliente y seguir la vida”, reconoció Cristiano Ronaldo ante los medios de comunicación, confirmando que no volverá a defender la camiseta de su país en el evento futbolístico más importante.

EL ATACANTE del Al-Nassr dice adiós al torneo como el primer futbolista que hace gol en seis ediciones. En 2026 consiguió tres tantos. ı Foto: AP

La Roja tuvo su primer intento del encuentro al minuto 3 con un disparo de Mikel Oyarzabal que atrapó Diogo Costa. Los lusos respondieron al 7’ con un tiro fuera del área de João Cancelo.

Después llegó la ocasión más clara con un remate raso de Mikel Oyarzabal que pasó apenas a un lado del poste, luego de una magistral asistencia de Dani Olmo. Se pensó en un inicio que el delantero de la Real Sociedad estaba en posición adelantada, pero no fue así.

Cristiano Ronaldo sacó un remate con poco ángulo al minuto 12 tras una pérdida comprometida de Pedri, pero un atento Unai Simón respondió bien con los puños para mandar a tiro de esquina.

España tuvo una doble ocasión al minuto 17, primero con Lamine Yamal y posteriormente con Álex Baena, acciones que Diogo Costa evitó la caída.

Portugal estuvo cerca de romper el cero al 37’ con dos ocasiones, primero a un tiro raso de João Félix y luego con uno de Cristiano en el contrarremate. Al 41’ el poste le negó el gol a los dirigidos por Roberto Martínez.

EL BICHO se despide de su afición al término del juego, ayer. ı Foto: AP

España lo intentó más en el segundo tiempo. Portugal tuvo que prescindir de los servicios del defensa Nuno Mendes, quien salió al minuto 56 tras sufrir una lesión muscular al detener una jugada de Lamine Yamal. Nelson Semedo ingresó en su lugar.

Fue hasta los 76 minutos cuando Portugal se aproximó con un potente disparo de Bruno Fernandes que pegó por la parte lateral de la portería.

Pero la insistencia de los dirigidos por Luis de la Fuente encontró la recompensa hasta el primer minuto de compensación del mismo, con el tanto de Mikel Merino al minuto 91.

El jugador del Arsenal, quien momentos antes había sido derribado, definió con un toque raso de zurda en el área luego de un gran pase de Ferran Torres para desatar la euforia de los aficionados de La Roja.

Bernardo Silva tuvo la oportunidad de darle el empate a Portugal y mandar el juego al alargue con un remate de cabeza al 97’, pero la esférica pasó apenas de la cabaña resguardada por Unai Simón.

No hubo el anhelado tiempo extra para Cristiano Ronaldo y compañía, quienes venían de una dramática serie de octavos contra Croacia, a la que derrotaron 2-1 en los últimos minutos del cotejo disputado en Toronto, Canadá.