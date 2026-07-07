Kylian Mbappé reprueba acto racista de senadora paraguaya

EL ASTRO francés Kylian Mbappé condenó a una senadora paraguaya por comentarios racistas que profirió en las redes sociales tras la derrota de Paraguay ante Francia en los octavos de final.

Mbappé calificó a Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico, como una “mujer despreciable” que era “indigna” de su cargo en el Congreso de Paraguay.

“Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante este Mundial”, escribió en X.

Amarilla publicó una serie de comentarios racistas en esa misma red social después de que Mbappé convirtió el penal decisivo el sábado, en la victoria 1-0 de Francia sobre Paraguay. La legisladora se burló de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés. Francia avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Marruecos.

El gobierno paraguayo difundió un comunicado por la tarde, en el que condenó las declaraciones de Amarilla por ser “contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto por la dignidad humana que nuestro país promueve”.

Añadió que los comentarios de la senadora no representan ni al gobierno ni al pueblo paraguayos.

La Federación Francesa de Futbol condenó el lunes los comentarios de Amarilla como “absolutamente aborrecibles” e “inaceptables”, y agregó que remitirá el asunto a los fiscales.

Emmanuel Macron y la ministra de deportes Marina Ferrari, expresaron su apoyo al capitán.

“Un gol más de Kylian Mbappé, esta vez contra el racismo”, escribió Macron. Añadió que cuenta con “todo el apoyo”.