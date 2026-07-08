Avatar Aang, el último maestro aire: ¿Dónde ver y cuándo se estrena la nueva película animada?

Después de que la película entera fuera filtrada, el tráiler oficial de Avatar Aang, el último maestro aire anuncia el avance de la cinta de manera oficial para que la podamos disfrutar y apoyar al estudio y los artistas detrás de uno de los proyectos más esperados entre los fans de la animación.

El avance de dos minutos y medio nos muestra una nueva etapa lucha del Avatar Aang y sus amigos para reestablecer la paz, años después de haber conseguido terminar con la Guerra de los Cien Años iniciada por El Señor del Fuego Ozai.

Podemos ver a las versiones maduras de Katara, Zuko, Toph, Sokka y claro, de Aang, así como la manera en la que su dinámica cambia una vez que se encuentran con un antiguo maestro Aire que como el Avatar, estaba congelado en un bloque de hielo.

“Avatar Aang, el último maestro del aire del mundo, se entera de un antiguo poder que podría salvar a su cultura de la extinción. Con la ayuda de sus amigos, se embarca en una búsqueda global para encontrarlo antes de que caiga en las manos equivocadas“, describe la sinopsis oficial.

¿Dónde ver y cuándo se estrena Avatar Aang, el último maestro aire?

La película ha sufrido una serie de cambios a través de los años, pues aunque la intención inicial era que se estrenara en cines, Paramount+ expresó en el pasado la decisión de convertir el producto en una cinta que solo se puede ver en la plataforma de streaming.

El estreno será el próximo sábado 25 de julio, con el fin de minimizar las consecuencias de la filtración que ocurrió hace un par de meses, cuando por un error se filtró la película completa en alta calidad.

Yip Yip.



Avatar Aang: The Last Airbender, coming to Paramount+ July 25 pic.twitter.com/bWBTM28cu7 — Paramount+ (@paramountplus) July 7, 2026

En abril, cuando ocurrió el incidente, los animadores de la película lamentaron este error con el que millones de seguidores se adelantaron al estudio. “Trabajamos en la película de Aang por años con la expectativa de que celebraríamos nuestro trabajo duro en cines... Solo para ver a personas filtrar la película y pasar las escenas en Twitter como dulces...”, lamentó uno.

“No me gusta ver que la gente use la pésima decisión de Paramount de retirar la película de los cines para justificar su filtración. Entiendo perfectamente que no quieran pagar por Paramount+, pero piratear la película después de su estreno habría sido un poco mejor que esto. Esto es una falta de respeto enorme hacia todo el trabajo que los artistas realizaron”, agregó entonces.

Animators on The Legend of Aang: The Last Airbender movie that has been leaked have spoken out about the ordeal online



“Please support the actual release as well so we can make more movies” pic.twitter.com/2vIFgC3dOp — Dexerto (@Dexerto) April 15, 2026

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