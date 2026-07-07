Charli XCX salta de la música al cine en la explosiva Erupcja

Después de conquistar al mundo con el fenómeno de su álbum Brat y ofrecer una exitosa gira internacional, la estrella pop británica Charli XCX expande sus horizontes artísticos con Erupcja, película en la que no sólo asume el rol protagónico, sino que también es coguionista, aportando parte de su visión creativa a la historia bajo la dirección de Pete Ohs.

Este drama realista sobre las relaciones humanas y el impacto que tienen en nuestras vidas sigue a Bethany (Charli XCX) y su novio durante unas vacaciones románticas que no salen de acuerdo con lo planeado. Terminan en medio de lofts, clubes nocturnos y calles de Varsovia con ella reencontrándose con una amiga de la infancia mientras pasa por una experiencia emocionalmente desafiante a partir de la cual comienza a analizar su vida y replantearse su relación.

El Tip: ALGUNOS sitios que proyectan la película en la CDMX son la Cineteca Nacional de las Artes, La Casa del Cine MX, Cine Tonalá y la Sala Julio Bracho.

Sobre cómo se hizo esta cinta, en una charla con La Razón, su director Pete Ohs, compartió que “fue realizada por un grupo muy pequeño de personas con un proceso muy específico y diseñado en todo momento para que el resultado fuera vibrante y vivir el momento. Viajamos a Varsovia en agosto del año 2024 y estuvimos rodando durante dos semanas ahí, al mismo tiempo que escribíamos el guion mientras filmábamos, lo cual requirió que estuviéramos por completo presentes, dispuestos a soltar el control y abiertos a lo que el universo nos presentara”.

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Resaltó que a medida que él y su equipo se involucraban con la historia que estaban creando, también la vivían en cierta forma y, en su opinión, “esto le da a la película una textura lúdica porque estábamos jugando, está llena de vida y color, espero que inspire a la gente a salir a vivir el presente y a cultivar relaciones, también espero que les inspire a reflexionar sobre las relaciones que han tenido y que puedan identificarse de alguna manera con nuestros personajes”.

De igual forma, explicó que antes de comenzar a filmar, primero se inspiró en una locación, que en este caso fue Varsovia debido a que vivía ahí en ese momento. Luego contactó a actores con los que había sentido alguna conexión y les invitó a participar en el proyecto. “

“Rodábamos tres escenas al día y escribíamos los diálogos la mañana del rodaje o la noche anterior, íbamos escribiendo la historia a medida que la vamos haciendo”, recordó Pete Ohs.

Finalmente, el realizador contó que la idea de la erupción volcánica, que además de sacudir la tierra sacude las emociones de los personajes de la película, “surgió por mera coincidencia durante la semana en la que conocí a Charli XCX y tiempo después me encontraba reflexionando acerca de la forma en la que funciona un volcán”, esto lo llevó a darse cuenta de que una relación sentimental podía ser como una erupción volcánica: emocionante, explosiva y destructiva.

La película Erupcja puede verse en cines selectos de México y el estreno ha llegado tras un exitoso recorrido del filme a lo largo del mundo por prestigiosos festivales internacionales de cine como los realizados en Toronto, São Paulo, Torino y South by Southwest, en los que cautivó por igual a la crítica especializada y a las audiencias.