GIFF renueva su apuesta rumbo a tres décadas

A casi tres décadas de convertirse en uno de los encuentros cinematográficos más importantes de América Latina, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) 2026 decidió reinventarse.

Con el lema “Un viaje al corazón de nuestra especie”, la edición 29 no sólo crecerá en programación, sino que reafirmará su papel como plataforma para descubrir nuevos talentos, rendir tributo a figuras esenciales del séptimo arte y demostrar que el cine mexicano sigue vivo pese a un escenario económico cada vez más complejo.

Del 24 de julio al 2 de agosto, el festival regresará a Guanajuato y San Miguel de Allende, donde durante diez días proyectará 203 películas provenientes de 55 países, de las cuales 155 competirán en la Selección Oficial.

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El Dato: EL FESTIVAL tendrá lugar en Guanajuato, del 24 al 28 de julio, y en San Miguel de Allende, del 29 de julio al 2 de agosto.

La programación también incluye 36 estrenos mundiales, además de premieres latinoamericanas, nacionales y norteamericanas, consolidando una de las ediciones más robustas en la historia del certamen.

“La esencia de GIFF siempre ha sido buscar nuevos talentos, lanzar nuevas carreras y apostar por el futuro del cine mundial”, aseguró ayer la directora del festival, Sarah Hoch, al presentar las tres nuevas secciones competitivas que debutarán este año: Mavericks y Luminarias, dedicada a grandes autores contemporáneos; GIFF Premiere, enfocada en los estrenos internacionales más esperados, e Iridiscencia, escaparate para cineastas emergentes que ya comienzan a marcar tendencia en festivales como Cannes, Berlín, Tribeca, Locarno y Rotterdam.

“Se amplió mucho la programación, espero que vengan a Guanajuato con ganas de ver mucho cine”, expresó al destacar que el crecimiento del festival obligará a los asistentes a recorrer más de una veintena de sedes para disfrutar de las funciones.

Uno de los momentos más esperados será el homenaje a la actriz Cecilia Suárez, quien recibirá el galardón de Plata “Más Cine” y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM. A ella se sumarán Marina de Tavira e Inna Payán, reconocidas por Mujeres en el Cine y la Televisión por su aportación a la industria audiovisual nacional, mientras que la actriz española Marisa Paredes será recordada con un homenaje póstumo.

La edición 2026 pondrá la mirada en Qatar como país invitado, gracias a una muestra especial integrada por ocho producciones.

Sarah Hoch aprovechó la presentación en la Cineteca Nacional, para lanzar un llamado sobre la realidad que enfrentan los festivales de cine en México. “Hace poco más de una década existían miles de proyectos respaldados con recursos públicos. Hoy el apoyo representa apenas una fracción de lo que recibían entonces.

“Somos un festival que nunca ha fallado, ni siquiera en pandemia, pero hoy recibimos alrededor de 10 por ciento del apoyo que teníamos hace 12 años”, señaló la directora, quien reconoció los avances legislativos para fortalecer la industria, aunque insistió en que será indispensable incrementar los recursos destinados a la producción, exhibición y difusión del cine mexicano.