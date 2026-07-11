El actor Anthony Hopkins se lanza como compositor; publicará el álbum ‘Life is a Dream’

El dos veces ganador del Oscar Anthony Hopkins lanzó su primer sencillo de música clásica el viernes tras firmar un contrato discográfico como compositor.

“Bracken Road” aparece en su próximo álbum Life is a Dream, una colección de obras orquestales escritas a lo largo de seis décadas, “revelando a un compositor cuya música comparte la misma profundidad emocional y narrativa que definen su carrera en pantalla”, según el sello Decca Classics.

El actor galés de 88 años que ganó premios Oscar por sus interpretaciones en El silencio de los corderos y El padre, aprendió a tocar el piano a los cuatro años y llegó a componer música para obras locales siendo adolescente en los años 50.

“La música fue mi primer deseo, mi primer deseo”, dijo Anthony Hopkins en un comunicado. “He estado componiendo música toda mi vida. Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas y todavía me encuentro volviendo a ellas.”

Life is a Dream, que se estrena el 21 de agosto, presenta obras que Hopkins escribió durante diferentes etapas de su vida inspiradas en su infancia, seres queridos y su país natal, el sur de Gales.

Está interpretada por el director ganador del premio Grammy Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica. “Ha sido un verdadero privilegio colaborar con la distinguida Orquesta Filarmónica y los virtuosos solistas, el violonchelista Gregorio Nieto y el pianista clásico Sergio Tiempo”, dijo Hopkins.

“Mi más profundo agradecimiento y respeto para el Maestro Gustavo Dudamel, cuyo arte es una parte integral de este viaje musical. Con la precisión elegante de su benga, transformó cada nota con un significado profundo e imborrable, creando un paisaje pictórico que invita al oyente a sentir e imaginar algo singularmente personal.”

Inspirado por el paisaje que rodeaba su casa de la infancia, Anthony Hopkins compuso “Bracken Road” en 1963 cuando era un joven actor en el teatro Liverpool Playhouse, improvisando en un piano antes de los ensayos. Otra canción, “My Fatherland”, también rinde homenaje a Gales, mientras que otras piezas se inspiran en seres queridos y “el cine que primero captó su imaginación”, según Decca Classics.

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