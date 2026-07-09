La cantante galesa Bonnie Tyler, famosa internacionalmente por su característica voz rasposa y por éxitos como “Total Eclipse of the Heart” o “Holding Out for a Heroe”, falleció el 8 de julio en Portugal.

Tras confirmarse la noticia, miles de seguidores de todo el mundo recordaron a la mítica intérprete. Sin embargo, pocos saben que su nombre de nacimiento era Gaynor Hopkins y Bonnie Tyler era parte de su identidad artística.

A raíz de ello, surge la duda ¿cuál es el parentesco entre la artista y el actor reconocido Anthony Hopkins? En La Razón de México te contamos.

¿Quién es Anthony Hopkins?

Anthony Hopkins nació en Port Talbot, Gales, en 1937. Es considerado uno de los actores más influyentes de su generación, con una carrera que abarca teatro, cine y televisión.

Hopkins ha sido reconocido por su intensidad dramática y su capacidad de transformar personajes complejos en íconos memorables, por ello es ganador de dos premios Oscar por sus interpretaciones en The Silence of the Lambs y The Father.

Además de su trayectoria actoral, ha incursionado en la música y la pintura, demostrando que es multifacético. En 1993 Anthony Hopkins fue nombrado caballero por la reina Isabel II, lo que posicionó aún más su estatus como una figura cultural británica.

Anthony Hopkins ı Foto: Especial

¿Cuál es el parentesco entre Bonnie Tyler y Anthony Hopkins?

La cantante Bonnie Tyler (en realidad llamada Gaynor Hopkins) y el actor Anthony Hopkins no eran parientes cercanos, pero sí compartían raíces. Ambos provenían de familias originarias de Gales; la intérprete era de Skewen y el histrión de Neath-Port Talbot.

Bonnie Tyler ı Foto: AP

El apellido Hopkins, que compartían ambos, es de origen galés, por lo que es común que la gente en Reino Unido lo tenga. Sin embargo, no son familia.

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