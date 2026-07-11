Carrie: El eco de la crueldad humana hecho un musical

La historia de Carrie White vuelve a cobrar vida, pero esta vez lo hace entre canciones, emociones al límite y un elenco que apuesta por conectar con las nuevas generaciones. A partir de hoy, Carrie: El Musical inicia temporada en el Foro Shakespeare, en la Ciudad de México, donde permanecerá hasta el 29 de agosto con funciones todos los sábados al mediodía. Basada en la célebre novela de Stephen King, la puesta en escena propone una mirada más íntima al horror, enfocándose en las heridas emocionales que provoca el rechazo, el abuso y la intolerancia.

En entrevista con La Razón, Edith Gallegos, quien interpreta por primera vez a Carrie White, confesó que asumir este personaje representa el mayor reto de su carrera y uno de los sueños que más anhelaba cumplir.

El dato: La obra musical tiene una duración de 120 minutos aproximadamente. Es recomendada para adolescentes mayores de 13 años y personas adultas.

“Es mi primer protagónico y soy fan de Carrie. Cuando me enteré del musical, me empapé de la música y me encantó. La verdad me siento afortunada y honrada de poder lograr ser parte de esta obra”, compartió la actriz.

La producción reúne a 17 intérpretes sobre el escenario y cuenta con música completamente en vivo, integrada por 24 números musicales. Detrás del montaje hay varios meses de intenso trabajo. “Llevamos desde enero preparándonos y realmente ensayamos casi todos los días”, relató Gallegos, quien destacó el compromiso del elenco para construir una propuesta sólida, tanto en lo actoral como en lo musical.

Uno de los aspectos que distingue esta versión de Carrie, explicó a este diario la protagonista, es que la historia es narrada por jóvenes que pertenecen a la misma generación de los personajes.

“Algo que hace única nuestra producción es que es de adolescentes contada por adolescentes”, afirmó. Además, la actriz adelantó que Samantha Salgado interpreta a Margaret White, la estricta madre de Carrie, uno de los personajes más complejos de la obra.

Aunque la historia de Stephen King es ampliamente conocida por la película de terror, Edith Gallegos considera que este musical profundiza mucho más en los conflictos humanos que viven sus protagonistas.

“La película es conocida por ser de terror, pero va más allá. Es un drama psicológico que también habla de la relación entre madres e hijos, de nuestras creencias y de cómo afectan a quienes nos rodean”, explicó.

El montaje pone sobre la mesa problemáticas que continúan vigentes, como el bullying, la violencia emocional, la salud mental y el fanatismo religioso, temas que buscan generar conversación una vez que cae el telón.

“La compañía pasó de hacer obras de Disney a contar otro tipo de historias para que el público se quede reflexionando. Después de la función queremos que la gente debata sobre temas que siguen siendo necesarios y actuales”, señaló la intérprete.

La actriz también precisó a La Razón que, pese a que abordan asuntos delicados, la puesta en escena encuentra en la música una vía para acercarse al espectador sin perder sensibilidad. “Se tocan temas fuertes. Al ser un musical, las canciones alivian algunos momentos, pero definitivamente no es una obra para niños”, expresó.

Otro de los elementos que potencian la experiencia es el propio Foro Shakespeare, cuya configuración permite que el público viva la historia desde una cercanía poco habitual.

“Elegimos ese foro porque es envolvente y hace al público testigo de lo que pasa en escena. La historia es tan íntima que realmente te sientes parte de ella”, dijo.

Carrie: El Musical busca demostrar que el verdadero horror no proviene sólo de los poderes sobrenaturales de su protagonista, sino de la violencia cotidiana, la intolerancia y las heridas emocionales que aún son parte de la realidad de miles de jóvenes. Es una historia escrita hace décadas que, lamentablemente, continúa vigente.

CARRIE: EL MUSICAL

CUÁNDO: del 11 de julio al 29 de agosto de 2026.

HORARIO: sábado 12:00 h

DÓNDE: Foro Shakespeare.

Zamora 7 Cuauhtémoc, Condesa