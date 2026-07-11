La familia es la raíz de todo mal en Evil Dead: En llamas

Después de la trágica muerte de su marido, una mujer se reúne con sus familiares en una casa ubicada en un lugar aislado, donde no hay alguien cerca que pueda ayudarte en caso de que algo malo suceda y, justamente pasa algo terrible a partir de que algunos de los que están ahí empiezan a convertirse, uno a uno, en seres demoniacos impacientes por derramar sangre y ávidos por causar un dolor indescriptible, que son conocidos en la mitología de la franquicia Evil Dead como deadites.

La anterior es la premisa de Evil Dead: En llamas (Evil Dead Burn). Y si les parece conocida la combinación de casa alejada donde nadie puede salvarte y es aparentemente imposible sobrevivir, con personas que resultan poseídas como consecuencia de los textos y rituales incluidos originalmente en el llamado Libro de los Muertos, es porque esto ya lo hemos visto en las cinco cintas anteriores del popular universo de terror al cual pertenece esta película, que ya puede verse en cines.

El Dato: LA PRIMERA película de la saga Evil Dead fue lanzada en 1981 y fue creada por el director estadounidense Sam Raimi. La historia encantó a los fans del terror desde entonces.

A pesar de estar desarrollada a partir de una conocida fórmula ya probada y garantizada, diseñada para generar buenos sustos y shockear, esta entrega logra brillar por méritos propios y lleva al límite todo lo que hemos visto anteriormente en la franquicia, ofreciendo de esta forma uno de los viajes más salvajes que hayamos visto en la pantalla grande hasta este momento en una producción de Evil Dead.

Este nuevo capítulo de caos demoníaco y carnicería despiadada brinda un festín de sangre, piel mutilada, heridas mortales, huesos rotos y maneras creativas de tortura, además de un discurso actual que se entrelaza mientras se utiliza la posesión demoníaca de forma ingeniosa para explorar las expectativas hacia las mujeres dentro del núcleo familiar. Ello funciona también como una muestra más de cómo el cine de terror puede abordar ciertas temáticas de importancia actual, al mismo tiempo que impacta a quienes lo ven.

109 minutos de duración tiene la película de terror sobrenatural

Bajo la dirección de Sébastien Vanicek, quien viene de dirigir la muy gustada Vermines —producción francesa en la que el horror es provocado por una plaga de arañas—, y con la presencia de Sam Raimi —creador del universo de Evil Dead— como productor, esta cinta en cierta manera mantiene la esencia de la franquicia. Sin embargo, también le aporta algo diferente, y lo mismo puede ser vista por los fans que tienen claro lo que van a ver, que por quienes acudan a una sala de cine sólo en búsqueda de distracción y, tal vez, de un buen susto.

Aunque En llamas pertenezca a un amplio universo cinematográfico —que además se ha extendido a los terrenos de los videojuegos, los cómics y las series—, en realidad se trata de una historia independiente que se aleja de la continuidad de la primera trilogía de películas dirigidas por el ya mencionado Raimi y continúa con el tono más aterrador que llegó a la franquicia con sus dos entregas más recientes: Evil Dead (2013) y Evil Dead Rise (2023).

9 de julio se estrenó la cinta de Sébastien Vanicek en México

Prepárense para ver un caótico drama familiar en el que se desata el infierno con el descubrimiento del contenido de un libro, del cual uno de los personajes creía que, si alguien lo leía, traería de regreso al Diablo, un miedo que en este caso se hace real. El estreno de Evil Dead: En llamas marca el regreso a los cines de una franquicia de terror de culto y eso, más allá del resultado en esta nueva entrega, hay que celebrarlo.