Nicolas Cage no volverá a tener un cambio físico para sus películas por este motivo | VIDEO

Nicolas Cage no volverá a tener un cambio físico para sus películas por este motivo

Nicolas Cage es uno de los actores más reconocidos de la industria del entretenimiento, quien hace años decidió que no se esforzaría nunca más en realizar cambios físicos para sus papeles por un motivo que sorprendió a muchos.

Los abdominales de Nicolas Cage

Fue en la película Ghost Rider que Nicolas Cage sorprendió a su público al aparecer sin playera mientras lucía unos abdominales perfectamente definidos, tema que se convirtió en una polémica.

Cage actually achieved his impressive physical shape by completing 4 hours of grueling training every single day.



He ompletely starved himself and consumed only candy corn sugar on the day of filming to make his abdominal muscles stand out.



Co-star Eva Mendes admitted she would… pic.twitter.com/SuZxOXfgr1 — Detective Tiger's Stories (@Tiger_Detective) May 31, 2026

Similar a lo que llegó a ocurrir sobre los brazos de Hugh Jackman, se dijo que en la película habían utilizado CGI para generar la apariencia musculosa de la celebridad, un debate que sigue abierto pese a las declaraciones del propio actor.

Para conseguir el físico, el histrión se sometió a cuatro horas diarias de entrenamiento, se privó comida y consumió solo azúcar de maíz dulce el día de la filmación para resaltar su apariencia.

El motivo por el que Nicolas Cage no volverá a ponerse en forma para ningún papel

A pesar de su esfuerzo por lucir completamente musculoso en Ghost Rider, las personas comenzaron a especular que su apariencia no era real y que se había utilizado CGI, a pesar de lo que él comentara al respecto.

En una reciente entrevista, Nicolas Cage reveló que aquel fue el motivo por el que decidió que no volvería a esforzarse nunca más en ponerse en forma para alguna de sus películas.

“Eran reales. Y por eso nunca volveré a esforzarme tanto, porque nadie quería creer que eran reales (mis abdominales), querían creer que era CGI, entonces ¿Cuál es el punto?>“, señaló.

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