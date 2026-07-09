“Sigamos bailando”: el VIDEO de la Selección Mexicana que te hará llorar tras la eliminación del Mundial 2026

Los jugadores de la Selección Mexicana tras la derrota ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Cuatro días después de la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026, las redes sociales del Tricolor compartieron un emotivo video dedicado a los aficionados que durante el último mes apoyaron de manera ferviente e incondicional a los dirigidos por Javier Aguirre.

“Dicen que con ese silbatazo se terminó el Mundial. Pero un silbatazo no termina a México”, dice una voz al inicio del clip, el cual inicia con el final del encuentro ante Inglaterra en octavos de final, duelo que México perdió por marcador de 3-2 en la cancha del mítico Estadio Azteca.

Un silbatazo no marca el fin.



Sigamos bailando, riendo, cantando y gozando como en las últimas semanas. 💚🤍❤️



Porque antes, ahora y siempre #SomosMéxico. 🇲🇽 pic.twitter.com/lEaOz6b0WK — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 10, 2026

A lo largo del video, la Selección Mexicana apela al sentimiento de unión y armonía que se vivió entre la gente durante la participación del Tricolor en el Mundial 2026, emoción que crecía con cada triunfo conseguido en la competencia de la FIFA.

Selección Mexicana resalta pasión y color de los mexicanos

En el clip que reúne algunos de los momentos más divertidos para la afición en las calles y algunos de los instantes más destacados de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, resaltando la participación de Gilberto Mora, el futbolista más joven tanto de México como de toda la competencia.

“Seguiremos creyendo en los que apenas empiezan y viviendo esa conexión que no cabe en un estadio, la que convierte a una nación en el jugador 12″, resalta el Tricolor en un clip por demás emotivo y nostálgico.

“Seguiremos siendo ese país imposible de traducir, difícil de explicar y facilísimo de querer”, subraya la voz mientras se reproducen varias imágenes de la manera en la que el afición festejó las victorias de México en el Ángel de la Independencia o algún otro sitio.

Selección Mexicana hace un llamado a la unión

La conexión entre la Selección Mexicana y la afición creció conforme avanzó el Mundial 2026, pues tras cada juego ganado la gente creyó que el Tricolor podía tener un histórico papel en el magno evento futbolístico.

Apelando a esa comunión, con este video se busca dar el mensaje de que sin importar que el torneo ya culminó el pueblo mexicano debe mantener esta unión y alegría.

“Un silbatazo no marca el fin. Sigamos bailando, riendo, cantando y gozando como en las últimas semanas. 💚🤍❤️ Porque antes, ahora y siempre #SomosMéxico. 🇲🇽“, es el mensaje con el que la Selección Mexicana acompañó esta publicación.

EVG