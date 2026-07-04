Aquí no es así: Letra y significado de la canción de Caifanes con la que se apoya a la Selección Mexicana

Desde hace unos días, en redes sociales, especialmente en TikTok y X, se ha viralizado el uso de la canción “Aquí no es así”, de la mítica banda Caifanes, como himno de apoyo para la Selección Mexicana.

El tema, lanzado en 1994, demostró que no ha perdido vigencia pues miles de aficionados lo utilizan en videos, montajes y mensajes que resaltan los símbolos que nos dan orgullo nacional.

Descubre en La Razón de qué trata esta canción de Caifanes y conoce la letra completa al final.

Aquí no es así: Letra y significado de la canción de Caifanes con la que se apoya a la Selección

La frase “¡Pero aquí no es así!” se ha convertido en un grito de identidad entre millones de usuarios de redes sociales del país. El mensaje refuerza la idea de que México juega con pasión, historia y cultura propias, mismas que serían difíciles de comprender para alguien que no haya nacido en el país.

La letra de “Aquí no es así” de Caifanes está compuesta por Alfonso Hernández Estrada (conocido como Saúl Hernández), Alfonso Andre González y Alejandro Marcovich Padlog.

La composición refleja un rechazo a la imposición de modelos externos y una defensa de la autenticidad mexicana: lo colorido, lo ‘ruidoso’, la alegría, el compañerismo.

En el contexto futbolístico, la canción se interpreta como un recordatorio de que la Selección Mexicana juega desde su esencia, con la fuerza de su historia y la pasión de su gente. Además, aunque sus métodos de entrenamiento o de juego pueden ser cuestionados, ha dado resultados positivos.

Por ello, se ha convertido en un himno que ha trascendido generaciones.

¡PERO AQUÍ NO ES ASÍ! 🇲🇽🔥



Aquí estamos hechos diferente. Somos de nuestra esencia, somos de nuestra historia, somos de nuestra cultura, somos de nuestros antepasados… 🙌🥹🇲🇽



¡Aquí #SomosMéxico! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/vlbXc8UNuf — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

Letra y videoclip de ‘Aquí no es así’ de Caifanes

Vienes caminando y no sabes tu destino

Conquistando sueños, sueñas llegar a ser deidad

Sigues caminando sobre viejos territorios

Invocando fuerzas que jamás entenderás

-

Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor

Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor

Pero aquí no es así

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

-

Vienes caminando, ignorando sagrados ritos

Pisoteando sabios templos de amor espiritual

Largas vidas siguen velando el sueño de un volcán

Para un alma eterna, cada piedra es un altar

-

Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor

Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor

Pero aquí no es así

Ah-ah-ah-ah-ah-ah

-

Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor

Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor

Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor

Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor

-

Ah, ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Ah, ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Puedes oír la canción “Aquí no es así” a continuación:

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