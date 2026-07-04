Desde hace unos días, en redes sociales, especialmente en TikTok y X, se ha viralizado el uso de la canción “Aquí no es así”, de la mítica banda Caifanes, como himno de apoyo para la Selección Mexicana.
El tema, lanzado en 1994, demostró que no ha perdido vigencia pues miles de aficionados lo utilizan en videos, montajes y mensajes que resaltan los símbolos que nos dan orgullo nacional.
Descubre en La Razón de qué trata esta canción de Caifanes y conoce la letra completa al final.
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Aquí no es así: Letra y significado de la canción de Caifanes con la que se apoya a la Selección
La frase “¡Pero aquí no es así!” se ha convertido en un grito de identidad entre millones de usuarios de redes sociales del país. El mensaje refuerza la idea de que México juega con pasión, historia y cultura propias, mismas que serían difíciles de comprender para alguien que no haya nacido en el país.
La letra de “Aquí no es así” de Caifanes está compuesta por Alfonso Hernández Estrada (conocido como Saúl Hernández), Alfonso Andre González y Alejandro Marcovich Padlog.
La composición refleja un rechazo a la imposición de modelos externos y una defensa de la autenticidad mexicana: lo colorido, lo ‘ruidoso’, la alegría, el compañerismo.
En el contexto futbolístico, la canción se interpreta como un recordatorio de que la Selección Mexicana juega desde su esencia, con la fuerza de su historia y la pasión de su gente. Además, aunque sus métodos de entrenamiento o de juego pueden ser cuestionados, ha dado resultados positivos.
Por ello, se ha convertido en un himno que ha trascendido generaciones.
Letra y videoclip de ‘Aquí no es así’ de Caifanes
Vienes caminando y no sabes tu destino
Conquistando sueños, sueñas llegar a ser deidad
Sigues caminando sobre viejos territorios
Invocando fuerzas que jamás entenderás
-
Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor
Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor
Pero aquí no es así
Ah-ah-ah-ah-ah-ah
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Vienes caminando, ignorando sagrados ritos
Pisoteando sabios templos de amor espiritual
Largas vidas siguen velando el sueño de un volcán
Para un alma eterna, cada piedra es un altar
-
Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor
Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor
Pero aquí no es así
Ah-ah-ah-ah-ah-ah
-
Y vienes desde allá, donde no sale el sol, donde no hay calor
Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor
Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor
Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor
-
Ah, ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Ah, ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah
Puedes oír la canción “Aquí no es así” a continuación:
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