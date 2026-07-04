Los Juegos del Hambre: Amanecer En La Cosecha: Nuevo avance, estreno y elenco

Escena de Los Juegos del Hambre: Amanecer En La Cosecha

La exitosa franquicia de Los Juegos del Hambre continúa expandiendo su universo con la precuela Amanecer En La Cosecha, que está centrada en los orígenes de Haymitch Abernathy, el inolvidable mentor del Distrito 12.

Un teaser oficial fue lanzado este sábado, el día en que cumple años Haymitch y justo el Día de la Cosecha en Panem. El clip se volvió tendencia en redes sociales, pues generó profunda emoción entre los fans, quienes celebran el regreso de personajes icónicos y la incorporación de nuevas estrellas.

La saga de Suzanne Collins regresa más poderosa que nunca a la pantalla y dispuesta a conquistar al público una vez más. Descubre lo que revela este nuevo avance, quiénes integran el elenco y cuándo se proyectará en cines la película Los Juegos del Hambre: Amanecer En La Cosecha.

Los Juegos del Hambre: Amanecer En La Cosecha: Nuevo avance

El nuevo avance de Los Juegos del Hambre: Amanecer En La Cosecha muestra a un joven Haymitch enfrentando los 50º Juegos del Hambre, donde su ingenio y resistencia lo convierten en un sobreviviente marcado por la violencia.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha ı Foto: Especial

La película, dirigida por Francis Lawrence, busca profundizar en la crudeza de los Juegos y en la psicología de los tributos, ofreciendo una mirada más oscura y política del Capitolio.

Fecha de estreno de la película

El estreno mundial de Los Juegos del Hambre: Amanecer En La Cosecha está programado para el 20 de noviembre de 2026, con funciones especiales en IMAX.

Elenco de Los Juegos del Hambre: Amanecer En La Cosecha

El elenco reúne a figuras de gran peso como Joseph Zada como Haymitch, Ralph Fiennes en el papel del Presidente Snow, Elle Fanning como Effie Trinket y Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.

También destacan Kieran Culkin, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Mckenna Grace y Glenn Close.

Este es el nuevo avance de Los Juegos del Hambre: Amanecer En La Cosecha:

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