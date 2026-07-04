Bella Hadid sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes en redes sociales ondeando con orgullo y elegancia la bandera de México, gesto que generó entusiasmo previo al partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

Su publicación se volvió viral de inmediato y encendió sospechas de que habría regresado con Adan Banuelos.

Bella Hadid comparte fotos ondeado la bandera de México previo al partido contra Inglaterra

Bella Hadid compartió recientemente con sus seguidores una serie de fotografías y un clip en el que aparece cabalgando en un rodeo, mientras sostiene en la mano derecha una bandera de México.

El evento se realizó en Carbondale, Colorado, Estados Unidos, el pasado 1 de julio.

La modelo escribió un agradecimiento para el centro de charrería Charro on the Road, de Tomas & Justine Garcilazo, a quienes describió como “una familia increíblemente talentosa, hermosa, amable, humilde y trabajadora, llena de mucho amor”.

Bella Hadid también expresó sentirse honrada por tener la oportunidad de cabalgar y ondear la bandera de México, país de origen de dicha familia. “¡Siempre estaré agradecida que confiaron en mí para llevar su bandera! ¡Una que significa mucho para mí y me siento orgullosa de sostener! ¡México! Fue un honor más allá de las palabras", señaló.

Bella Hadid cabalga ondeando la bandera de México ı Foto: IG bellahadid

Además, aseguró que el caballo que montó es muy talentoso, lo que volvió esta experiencia aún más especial para ella. “Gracias por compartir tus tradiciones, tu pasión y tu familia con todos nosotros”, añadió.

Finalmente, y para sorpresa de sus fans, Bella Hadid también mostró gratitud y admiración con Adan Banuelos. “Y por supuesto gracias a nuestro valiente, inteligente, hermoso, multitalentoso: ¡¡Monstruo!! ¡por siempre esforzarte lo mejor posible y entender los barriles conmigo! Adan Banuelos“, expresó con varios emojis de corazón.

El mensaje, hizo a sus seguidores sospechar que el vaquero y la modelo mantienen su relación amorosa, pero en esta ocasión de forma más privada.

Algunos comentarios destacados de la publicación de Bella Hadid fueron:

“Jenni rivera la patrona estaría muy orgullosa de ti princesa”

“Ella es Josefa Ortiz?”

“Bella, hermana, ya eres mexicana”

“Bella mexa es lo que necesitaba el 2026”

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