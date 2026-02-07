Charros vence a Tomateros y México vuelve a ganar la Serie del Caribe tras una década de espera

Los Charros de Jalisco (México Rojo) y los Tomateros de Culiacán (México Verde) fueron los equipos que definieron al nuevo campeón de la Serie del Caribe; al final, el conjunto dirigido por Benjamín Gil se llevó la victoria y el título por marcador de 12-11 tras diez entradas.

Con esta victoria, México rompe una racha de diez años sin poder ganar la Serie del Caribe, pues la última vez que esto ocurrió fue en 2016 cuando los Venados de Mazatlán derrotaron a los Tigres de Aragua en Santo Domingo, República Dominicana, para levantar el título de la mano de Juan José Pacho y terminar el torneo invicto.

El encuentro inició con un 0-0 en la primera entrada; fue hasta el segundo episodio cuando México Rojo logró las primeras tres carreras del encuentro y ponerse arriba en el marcador con siete entradas por jugarse en el compromiso.

🔥 EL MÉXICO ROJO ANDA ON FIRE 🔥



Bligh Madris desapareció la pelota por el jardín derecho y puso 2️⃣ más para @charrosbeisbol



4️⃣🔽 @clubtomateros 🇲🇽 1-9 🇲🇽 @charrosbeisbol pic.twitter.com/sf4pU9IkVJ — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 8, 2026

Los Charros de Jalisco comenzaron a ampliar su ventaja poco a poco y fue en la cuarta entrada cuando el conjunto de Benjamín Gil realizó dos recorridos más para llegar a las nueve carreras y solo habían permitido un punto por parte de México Verde.

Cuando parecía que México Rojo se llevaría la victoria sin complicaciones, el otro equipo de nuestro país comenzó a apretar en el diamante del Estadio Panamericano Charros de Jalisco, pues en la quinta entrada lograron cinco carreras y en el séptimo episodio marcaron una más en el tablero para poner el encuentro 8-9 a falta de dos entradas por jugarse.

Cabe recalcar que, desde que la Serie del Caribe se juega con el formato de un juego final por el campeonato del torneo, México ha disputado seis finales y ha ganado tres: en 2013, los Yaquis de Obregón vencieron a Leones del Escogido en 18 innings; en 2014, Naranjeros de Hermosillo derrotó a Indios de Mayagüez; y en 2016, Venados de Mazatlán derrocó a Tigres de Aragua.

MÉXICO VERDE PRODUCE GRAN RALLY Y ESTO SE PUSO… 🤯@clubtomateros anotó 6 carreras en la quinta alta y se pegan 9-7 en la pizarra 🔥 pic.twitter.com/96umTE5N39 — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 8, 2026

A pesar de apretar y poner contra las cuerdas a México Rojo, los Charros supieron manejar la presión y en la séptima entrada consiguieron una anotación más para volver a tener dos carreras de ventaja sobre los Tomateros.

En la historia de la Serie del Caribe, México ha ganado en nueve ocasiones este torneo, siendo los Naranjeros de Hermosillo en 1976 y 2014, los Tomateros de Culiacán en 1996 y 2002, Venados de Mazatlán en 2005 y 2016, Yaquis de Obregón en 2011 y 2013 y, por último, las Águilas de Mexicali Maracaibo en 1986.

La locura se desató en Guadalajara cuando México Verde consiguió empatar el marcador en la novena entrada con dos carreras, una de ellas gracias a un cuadrangular de Víctor Mendoza con un out en el tablero para mandar el partido a extra innings.

Historia y dramatismo fue lo que se vivió en los extra innings, ya que al momento que México Verde estaba a un out de ser campeones, el catcher soltó le blanquita y llegó el empate en el marcador por parte de México Rojo.

Para llevarse la victoria y el título, los Charros presionaron tanto al catcher de los Tomateros, que en el último pitcheo volvió a soltar la bola al momento de su llegada y el jugador en tercera base llegó al plato de home para coronar a México Rojo en la Serie del Caribe 2026.

