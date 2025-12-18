¡OFICIAL! La Serie del Caribe sale de Venezuela y México es la nueva sede para 2026

La Serie del Caribe del 2026 ya tiene sede y es Guadalajara.

México recibió una estupenda noticia este jueves de cara al 2026 y es que la organización de la Serie del Caribe decidió que Venezuela dejó de ser la sede para el torneo de beisbol y Guadalajara fue la ciudad elegida por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe para albergar el certamen.

Todo este cambio de sede ocurrió porque México, Puerto Rico y República Dominicana anunciaron que no viajarían a Caracas, Venezuela, el próximo año para disputar la Serie del Caribe, lugar donde se tenía pensado llevar a cabo el torneo, esto por razones logísticas ajenas a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Fue a través de una conferencia a distancia como Salvador Escobar, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico, dio a conocer y explicó la decisión que se tomó el lunes 15 de diciembre sobre cambiar la sede de la Serie del Caribe a Guadalajara, pues la ciudad tapatía tiene la infraestructura necesaria para llevar a cabo el torneo.

Estas son las fechas en las que será la Serie del Caribe

Después de esta noticia, la ciudad de Guadalajara ya se prepara para recibir a los equipos y el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco será donde se lleven a cabo todos los partidos de este torneo, el cual se disputará del 1 al 7 de febrero.

Además, en esta misma conferencia a distancia se dio a conocer que, para esta edición, México tendrá dos representantes en el certamen y de momento, las demás instituciones participantes son República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, como país invitado, y también podría sumarse Venezuela.

La decisión del cambio de sede de Venezuela a México ocurrió por las tensiones políticas que hay entre Estados Unidos y Venezuela, después de que el Donald Trump, presidente del país vecino, declaró que no se siente obligado de informar al Congreso de E.U. sobre llevar a cabo eventuales ataques contra la nación en Sudamérica.

