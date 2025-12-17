Serie del Caribe 2026, en incertidumbre

Una mujer cuelga ropa en su residencia en Caracas, , el 12 de diciembre.

La realización de la Serie del Caribe 2026 quedó cubierta bajo un manto de incertidumbre luego que Puerto Rico, República Dominicana y México anunciaron que no podrán ir a Venezuela para competir en la próxima edición del torneo que reúne a los campeones de las ligas invernales de beisbol.

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó en un comunicado que las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México citaron “situaciones externas ajenas a su control” al tomar la decisión durante una asamblea general extraordinaria. Se trata de tres de las cuatro ligas fundadoras del torneo.

La Serie del Caribe está programada para celebrarse del 1 al 7 de febrero en Venezuela. Los partidos se jugarán en la capital Caracas y la ciudad portuaria de La Guaira. También se contempla la participación de equipos de Cuba, Panamá y Japón.

El anuncio de las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México se produce en medio de una escalada de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y EU.

El mes pasado, la Administración Federal de Aviación emitió una advertencia a las aeronaves estadounidenses instándolas a “tener precaución” cuando estén en el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar en o alrededor de Venezuela”.

La advertencia ha provocado la reducción de vuelos internacionales e incluso la suspensión de operaciones de diversas aerolíneas en territorio venezolano.

Un cambio de sede se insinúa como alternativa, pero la confederación no se refirió a tal posibilidad en su comunicado.

La confederación señaló que “continuará evaluando la situación de manera responsable, analizando las distintas alternativas disponibles, y que informará oportunamente una vez que se adopte una determinación definitiva sobre el futuro del certamen”.