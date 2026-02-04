México Verde logra su primer triunfo en la Serie del Caribe

Los Tomateros de Culiacán, subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico e identificados como México Verde en la Serie del Caribe, superaron por marcador de 2-1 a los Federales de Chiriquí de Panamá, para conseguir su primera victoria del certamen que se realiza en Guadalajara, Jalisco.

El cubano Odrisamer Despaigne trabajó seis entradas, en las que permitió una carrera y cinco imparables para acreditarse el triunfo, mientras que la derrota fue para Jorge García, quien toleró cuatro hits y dos carreras en cuatro episodios y un tercio.

Rodolfo Amador conectó un sencillo productor de dos anotaciones en la primera entrada para generar toda la ofensiva de los Tomateros. Por los Federales, Abraham Rodríguez impulsó una carrera con un doble en el séptimo inning, pero la reacción fue insuficiente ante el hermético relevo mexicano.

El Tip: Leones del Escogido es el actual campeón de la Serie del Caribe, luego de que en la final del 2025 venció 1-0 a Charros.

México participa con dos equipos en esta edición de la Serie del Caribe, ante la ausencia de Venezuela, que iba a ser sede del certamen, el cual se mudó a Guadalajara ante problemas políticos y de seguridad.

Los Tomateros debutaron en la competencia con una derrota por pizarra de 5-4 a manos de los Cangrejos de Santurce de Puerto Rico.

La novena de Culiacán participa en la actual edición de la Serie del Caribe por su condición de subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-2026, y ante la ausencia de un representante de Venezuela.

68 ediciones van de la Serie del Caribe en la historia del torneo

México, República Dominicana y Puerto Rico pidieron no asistir a Caracas para el torneo ante la complicada situación política en la capital venezolana. Colombia iba a ser la invitada a la Serie, pero Pedro Salcedo, presidente de la Liga Profesional de Futbol Colombiano, vio un alto costo económico y logístico tras el cambio de sede.

Por su parte, Cuba, que había recibido la invitación de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, quedó fuera de la Serie del Caribe después de que se le otorgó la misma con el cambio de sede.